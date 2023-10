Κατέρρευσε ελληνορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα μετά από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή: Αναφορές για νεκρούς και τραυματίες

Εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι που είχαν συγκεντρωθεί σε μια ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Πορφυρίου στο κέντρο της πόλης της Γάζας έγιναν στόχος ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής, μεταδίδει το Al Jazeera.

Τουλάχιστον 2 άτομα σκοτώθηκαν και αρκετά άλλα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το μέσο. Σημειώνεται πως το υπουργείο Εσωτερικών στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε πως το κτίριο κατέρρευσε έπειτα από την επιδρομή. Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο αριθμός των παρευρισκόμενων είναι 50 άτομα, η πλειονότητα των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες.

Το Παλαιστινιακό Πρακτορείο Ειδήσεων (Wafa) μετέδωσε ότι ισραηλινά αεροσκάφη βομβάρδισαν την εκκλησία που βρίσκεται στη συνοικία Αλ-Ζαϊτούν, στη νότια Γάζα, σημειώνοντας ότι προκλήθηκαν «σοβαρές υλικές ζημιές» σε τμήματα του ναού, ενώ ένα κτίριο που βρισκόταν δίπλα του, καταστράφηκε ολοσχερώς.

A new massacre committed by the occupation against hundreds of displaced people inside the Greek Orthodox Church in #Gaza City, resulting in large numbers of martyrs and wounded. pic.twitter.com/roNK639ZEq

