Κατέρρευσε η διάσημη «αψίδα των ερωτευμένων» στην Ιταλία ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η ιστορική φυσική αψίδα των βράχων στο Σαντ’ Αντρέα του Melendugno στην περιοχή της Απουλίας, γνωστή και ως «αψίδα των ερωτευμένων», κατέρρευσε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, προκαλώντας θλίψη στους κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Ο βραχώδης σχηματισμός, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της ακτής της Αδριατικής, υπέκυψε στην καταστροφική συνδυασμένη επίδραση της θαλασσοταραχής και των έντονων βροχοπτώσεων που έπληξαν τη νότια Ιταλία τις τελευταίες ημέρες.

Η αψίδα, η οποία αποτελούσε αγαπημένο σκηνικό για προτάσεις γάμου και τουριστικές φωτογραφίες, είχε γίνει σύμβολο της περιοχής του Σαλέντο, μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές περιοχές της Ιταλίας. «Πρόκειται για ένα καταστροφικό πλήγμα», δήλωσε ο δήμαρχος του Melendugno, Μαουρίτσιο Τσιτερνίνο, εκφράζοντας τη θλίψη του για την απώλεια αυτού του σημαντικού τουριστικού σημείου. «Εξαφανίστηκε ένα από τα πιο διάσημα τοπόσημα της ακτογραμμής μας και ολόκληρης της Ιταλίας», πρόσθεσε.

Οι τοπικές Αρχές αναφέρουν ότι η κατάρρευση της αψίδας, το Σάββατο, οφείλεται σε μια σειρά από φυσικές καταστροφές, όπως η έντονη θαλασσοταραχή και οι ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι αποδυνάμωσαν σταδιακά τη βραχώδη δομή. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ζημιά αυτή καταγράφεται ως η μεγαλύτερη που έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα η παράκτια διάβρωση στην περιοχή του Σαλέντο, που είναι ήδη γνωστή για τη συνεχιζόμενη υποχώρηση των ακτών της.

Ο δήμαρχος Τσιτερνίνο, μιλώντας για τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής, τόνισε πως «Η φύση έχει ανατραπεί: ό,τι υπήρχε πριν από 30 χρόνια δεν υπάρχει πια. Πρέπει να βρούμε τους πόρους για μια συνολική παρέμβαση». Από την πλευρά του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος του Melendugno για τον τουρισμό, Φραντσέσκο Στέλλα, περιέγραψε την κατάρρευση ως «μια κηδεία», αναδεικνύοντας τη συναισθηματική φόρτιση που προκάλεσε η απώλεια αυτού του εμβληματικού σημείου της περιοχής.

Η κατάρρευση της αψίδας αναδεικνύει για άλλη μια φορά τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης στη Μεσόγειο. Σύμφωνα με τον Guardian, οι μεσογειακοί κυκλώνες, γνωστοί ως «medicanes», οι οποίοι γίνονται όλο και πιο συχνοί λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας της θάλασσας, προκαλούν εκτεταμένες ζημιές σε λιμάνια, κατοικίες και το οδικό δίκτυο. Ο κυκλώνας Χάρι, ο οποίος έπληξε την περιοχή τον Ιανουάριο, είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην ακτογραμμή της Απουλίας, επιταχύνοντας τη διάβρωση των ακτών και την απώλεια φυσικών τοπίων.

Η καταστροφή της «αψίδας των ερωτευμένων» αποτελεί ένα τραγικό σύμβολο των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για δράση και αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων στην περιοχή. Οι τοπικές αρχές επεξεργάζονται σχέδια για την αποκατάσταση του τοπίου και την προστασία της ακτογραμμής, με στόχο να περιορίσουν τις μελλοντικές ζημιές από παρόμοια φαινόμενα.