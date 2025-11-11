«Κατεβαίνουν» στην Αθήνα οι αγροτοκτηνοτρόφοι, πανελλαδικό συλλαλητήριο σήμερα

Στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης 11/11/2025 αγροτοκτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κινητοποίηση οργανώνεται από την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η οποία διεκδικεί την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ουσιαστικά μέτρα στήριξης της κτηνοτροφίας, που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Μετά το συλλαλητήριο, οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πορεία προς τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας. Για την ομαλή διεξαγωγή της κινητοποίησης, η Τροχαία έχει λάβει αυξημένα μέτρα, ενώ θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεία των αγροτών θα επιδώσει ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως ανακοινώθηκε, οι οριστικές αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια, στις 23 Νοεμβρίου.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, δήλωσε ότι «οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων». Παράλληλα, επισήμανε πως μέχρι το τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθεί η βασική ενίσχυση, καθώς και 178 εκατομμύρια ευρώ μέσω του Μέτρου 23, που αφορά την απώλεια εισοδήματος.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



