«Καθαιρεί» ο Τραμπ την επικεφαλής του ICE μετά τους πυροβολισμούς στη Μινεάπολη

Στον απόηχο της δολοφονικής επίθεσης με πυροβολισμούς που συγκλόνισε την Μινεάπολη στις ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε την ενεργοποίηση του Τομ Χόμαν για τη διαχείριση της κρίσης στην περιοχή.

Με μια κίνηση που προκάλεσε αίσθηση, ο ένοικος του Λευκού Οίκου επέλεξε να παρακάμψει την Κρίστι Νόεμ, αναθέτοντας στον Χόμαν τα ηνία της επιχείρησης της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Απευθείας αναφορά στον Πρόεδρο

Η απόφαση έγινε γνωστή μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, όπου ο Τραμπ ξεκαθάρισε πως ο νέος επικεφαλής της αποστολής θα έχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μόνο με τον ίδιο. «Στέλνω τον Τομ Χόμαν στη Μινεσότα απόψε. Δεν είχε εμπλοκή με τη συγκεκριμένη περιοχή στο παρελθόν, αλλά γνωρίζει και συμπαθεί πολλούς από τους ανθρώπους εκεί. Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται απευθείας σε εμένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός ηγέτης.

Το γεγονός ότι ο Χόμαν, παρά το παρελθόν των πολιτικών τους τριβών, αναλαμβάνει μια τόσο λεπτή αποστολή, δείχνει την πρόθεση της κυβέρνησης για μια πιο δυναμική παρέμβαση στην πόλη. Η Μινεάπολη βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά το μακελειό, με τις τοπικές αρχές να αναζητούν τρόπους για την άμεση αποκατάσταση της τάξης.

Στο περιθώριο η Κρίστι Νόεμ

Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται ως σαφής υποβάθμιση του ρόλου της Κρίστι Νόεμ στον τομέα της ασφάλειας και του μεταναστευτικού ελέγχου για τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ο Χόμαν καλείται τώρα να οργανώσει την παρουσία της ICE στη Μινεσότα, έχοντας την πλήρη στήριξη του προέδρου, ο οποίος ποντάρει στην εμπειρία και τη φήμη του ως «σκληρού» επιχειρησιακού στελέχους.

