Καθαρά Δευτέρα 2026: Ποια μαγαζιά ανοίγουν και ποια παραμένουν κλειστά

Παρότι δεν αποτελεί υποχρεωτική αργία, η Καθαρά Δευτέρα τηρείται παραδοσιακά ως ημέρα αργίας για το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς. Το ωράριο των καταστημάτων διαφοροποιείται, με βασικές εξαιρέσεις επιχειρήσεις που καλύπτουν τις ανάγκες του σαρακοστιανού τραπεζιού.

18 Φεβ. 2026 11:34
Με διαφορετικούς ρυθμούς θα κινηθεί η αγορά την Καθαρά Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2026, καθώς η ημέρα, αν και δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες, αντιμετωπίζεται στην πράξη ως αργία για το σύνολο σχεδόν του λιανεμπορίου. Τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα, ιδιαίτερα ένδυσης, υπόδησης και ηλεκτρικών ειδών, παραμένουν κλειστά σε όλη τη χώρα.

Κλειστά θα είναι και τα εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα, με εξαίρεση τους χώρους εστίασης και τους κινηματογράφους που λειτουργούν εντός των συγκροτημάτων. Αντίστοιχα, τα καταστήματα στις μεγάλες εμπορικές οδούς των πόλεων δεν θα εξυπηρετούν το κοινό.

Ανοιχτά, ωστόσο, θα παραμείνουν καταστήματα που καλύπτουν άμεσες καταναλωτικές ανάγκες της ημέρας. Οι φούρνοι λειτουργούν από νωρίς για τη διάθεση της παραδοσιακής λαγάνας, ενώ τα ιχθυοπωλεία —τόσο συνοικιακά όσο και στις μεγάλες αγορές— εξυπηρετούν όσους προμηθεύονται θαλασσινά. Κανονικά λειτουργούν επίσης οι λαϊκές αγορές, τα ζαχαροπλαστεία, οι κάβες, καθώς και περίπτερα και μίνι μάρκετ.

Στον κλάδο των σούπερ μάρκετ η εικόνα δεν είναι ενιαία. Οι μεγάλες αλυσίδες συνήθως τηρούν την αργία και παραμένουν κλειστές, ωστόσο μικρότερα καταστήματα γειτονιάς που λειτουργούν με franchise, όπως τα Shop & Go ή Local Stores, συχνά ανοίγουν με περιορισμένο ωράριο. Ορισμένα καταστήματα Lidl ενδέχεται επίσης να λειτουργήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές, ανάλογα με σχετικές ανακοινώσεις, ενώ τα OK! Markets συνήθως λειτουργούν όπως τις Κυριακές και τις αργίες.

Για την προμήθεια θαλασσινών, επίκεντρο αποτελούν η Βαρβάκειος Αγορά στην Αθήνα και η Αγορά του Καταναλωτή στον Ρέντη, οι οποίες ξεκινούν τη λειτουργία τους από το βράδυ της Κυριακής και παραμένουν ανοιχτές συνεχώς μέχρι το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας.

Όσοι σχεδιάζουν αγορές την ημέρα εκείνη καλό είναι να κινηθούν νωρίς, καθώς η κίνηση γύρω από φούρνους, αγορές και σημεία πώλησης σαρακοστιανών ειδών αυξάνεται σημαντικά από τις μεσημβρινές ώρες και μετά.

