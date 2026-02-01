Καθαρίζει ο Παναιγιάλειος, ισορροπία στο Θύελλα – Παναχαϊκή

Ο Παναιγιάλειος φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με την Κόρινθο, καθώς προηγείται 2-0 της Κορίνθου στο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Απόλυτη ισορροπία στο τοπικό ντέρμπι Θύελλα – Παναχαϊκή με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Θεοδωρακόπουλο στο 3′ και τον Καμπεράι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 25′.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αναμετρήσεων:

Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-1: 3′ Θεοδωρακόπουλος – 25′ πέναλτι Καμπεράι

Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 6′ Φωκαΐδης, 15′ Λιάτος

Μιλτιάδης – Ζάκυνθος 0-1: 12′ Λαζαρίδης

Ερμής Μελιγούς – Πανθουριακός 0-2: 32′ 43′ Αγγελής

Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι 1-0

