Καθαρίζει ο Παναιγιάλειος, ισορροπία στο Θύελλα – Παναχαϊκή
Μέτριο σε ποιότητα, αλλά πολύ δυνατό το ντέρμπι στο «Φ. Αραβαντινός»
Ο Παναιγιάλειος φαίνεται να καθαρίζει το παιχνίδι με την Κόρινθο, καθώς προηγείται 2-0 της Κορίνθου στο ημίχρονο της αναμέτρησης.
Απόλυτη ισορροπία στο τοπικό ντέρμπι Θύελλα – Παναχαϊκή με τους γηπεδούχους να προηγούνται με τον Θεοδωρακόπουλο στο 3′ και τον Καμπεράι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 25′.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στο ημίχρονο των αναμετρήσεων:
Θύελλα Πατρών – Παναχαϊκή 1-1: 3′ Θεοδωρακόπουλος – 25′ πέναλτι Καμπεράι
Παναιγιάλειος – Κόρινθος 2-0: 6′ Φωκαΐδης, 15′ Λιάτος
Μιλτιάδης – Ζάκυνθος 0-1: 12′ Λαζαρίδης
Ερμής Μελιγούς – Πανθουριακός 0-2: 32′ 43′ Αγγελής
Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι 1-0
