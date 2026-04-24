Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

24 Απρ. 2026 19:00
Χθες, ανέφερα παραδείγματα, όπου η αλήθεια, αν και είναι μπροστά στα μάτια όλων, για ποικίλους λόγους έχει δώσει τη θέση της στο ψέμα που τελικά κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

Ανέφερα τρία παραδείγματα: Μια πινακίδα 70 χιλμ. στην Αττική Οδό που υπουργός και δημοσιογράφος δεν ήξεραν γιατί τοποθετήθηκε, οι τρομερές σε χρήμα παροχές στους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ που αγνοήθηκαν και όλοι μιλούσαν για εργαζόμενους στον δρόμο και ο Ανδρουλάκης που ποτέ δεν παρακολουθήθηκε στα τηλέφωνα, μια απόπειρα έγινε όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, αλλά ποτέ κανείς δεν μας το είπε.

Όμως, δυστυχώς, η κυριαρχία του ψεύδους είναι χειρότερη και έχει μολύνει στο σύνολό της την ελληνική κοινωνία. Για να το ξεκαθαρίσω: Μόνο για τα ψέματα μιλάμε όλη μέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η εικόνα είναι μια κυβέρνηση μονίμως σε άμυνα, δημοσιογράφοι που αναπαράγουν τα ευτελή ψεύδη και μια αντιπολίτευση που σκορπά την τοξικότητα. Τελικός απολογισμός: Διασύρονται άνθρωποι, η κυβέρνηση εμφανίζεται υπόλογη για ανύπαρκτα θέματα οι πολίτες σε αναβρασμό για το τίποτα.

Θα περιοριστώ σε δύο παραδείγματα επειδή αυτά είναι διαρκώς στην καθημερινή δημόσια συζήτηση.

ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Πλέον, σε μια δικογραφία 60.000 σελίδων έχουν απαντηθεί τα πάντα, με τη συμμετοχή 2.000 προσώπων που έχουν κληθεί να υπογράψουν σε ανακριτές, να βεβαιώσουν αλήθειες, να παράσχουν επιστημονικές εξακριβώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν στη δίκη και μέσω αυτών θα εκδοθεί μια ειλικρινής ετυμηγορία. Αν πει κανείς ότι εδώ υπάρχει συγκάλυψη, τότε πρέπει να έχουν «πιαστεί» 2.000 άνθρωποι, πόσο γελοίος πια αυτός ο ισχυρισμός.

Κι όμως δικηγόροι, πολιτικοί και ευτυχώς ελάχιστοι πια γονείς εξακολουθούν να μιλάνε για ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, δολοφονημένο γιο εισαγγελέως, μπαζώματα και φυσικά πουλημένους δικαστές, ερευνητές, πολιτικούς που «συγκαλύπτουν».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοι ξέρουμε ότι από το 1981 και μετά η χώρα πήρε από την ΕΕ 160 δισ. ευρώ και αντί να αλλάξει τον πρωτογενή της τομέα, κρατώντας τον κόσμο στην περιφέρεια, μοίραζε επιδοτήσεις για εικονικές παραγωγές και κοπάδια. Εγινε αυτό τώρα; Οχι, γινόταν από τότε. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα; Οχι, γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Τι γίνεται όμως σήμερα για πρώτη φορά; Επιστρέφονται τα κλεμμένα, φυλακίζονται δεκάδες απατεώνες που τα οργάνωναν, δορυφόροι καταγράφουν τις εκτάσεις, δεν μπορεί να γίνει πάλι αυτή η απάτη. Αυτά δεν περιγράφονται, φυσικά.

Παραμένουμε, λοιπόν, σε επίπεδο ενημέρωσης μια ανάπηρη κοινωνία και η ευθύνη είναι όλων. Η κυβέρνηση δεν ξέρει να υπερασπίζεται την αλήθεια, η αντιπολίτευση της χολής μόνο ψεύδεται και τα κεντρικά Μέσα Ενημέρωσης της παρακμής είναι εντελώς ανίκανα και τα σπουδαία.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:39 Θάνατος Μυρτούς: Οι αντιφάσεις, οι απολογίες και τα κενά που «καίνε» τους κατηγορούμενους
19:30 Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη
19:29 Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο
19:22 Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά
19:08 Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
19:00 Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα
18:54 «Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ.», ομολόγησε τη δολοφονία ο 20χρονος στον Αγ. Δημήτριο, ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Φλόριντα: Ζευγάρι που γέννησε μωρό μετά από λάθος στην εξωσωματική βρήκε τους γενετικούς γονείς
18:42 Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο
18:39 Νεκρός στη Ζάκυνθο από λεπτοσπείρωση, τρία τα κρούσματα
18:29 Καλύτερος ύπνος: Γιατί η φύση μπορεί να «ρυθμίσει» ξανά το σώμα
18:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, αλλά έκλεισε στο κόκκινο
18:20 Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις
18:14 Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
18:12 ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003
18:08 Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα
18:02 Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ
18:00 Οι άγνωστες συνέπειες της ζέστης – Καύσωνας και νεφροί: Τι αποκαλύπτει μελέτη
17:51 Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ
17:50 Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
