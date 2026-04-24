Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα

Χθες, ανέφερα παραδείγματα, όπου η αλήθεια, αν και είναι μπροστά στα μάτια όλων, για ποικίλους λόγους έχει δώσει τη θέση της στο ψέμα που τελικά κυριαρχεί στη δημόσια συζήτηση.

Ανέφερα τρία παραδείγματα: Μια πινακίδα 70 χιλμ. στην Αττική Οδό που υπουργός και δημοσιογράφος δεν ήξεραν γιατί τοποθετήθηκε, οι τρομερές σε χρήμα παροχές στους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ που αγνοήθηκαν και όλοι μιλούσαν για εργαζόμενους στον δρόμο και ο Ανδρουλάκης που ποτέ δεν παρακολουθήθηκε στα τηλέφωνα, μια απόπειρα έγινε όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, αλλά ποτέ κανείς δεν μας το είπε.

Όμως, δυστυχώς, η κυριαρχία του ψεύδους είναι χειρότερη και έχει μολύνει στο σύνολό της την ελληνική κοινωνία. Για να το ξεκαθαρίσω: Μόνο για τα ψέματα μιλάμε όλη μέρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η εικόνα είναι μια κυβέρνηση μονίμως σε άμυνα, δημοσιογράφοι που αναπαράγουν τα ευτελή ψεύδη και μια αντιπολίτευση που σκορπά την τοξικότητα. Τελικός απολογισμός: Διασύρονται άνθρωποι, η κυβέρνηση εμφανίζεται υπόλογη για ανύπαρκτα θέματα οι πολίτες σε αναβρασμό για το τίποτα.

Θα περιοριστώ σε δύο παραδείγματα επειδή αυτά είναι διαρκώς στην καθημερινή δημόσια συζήτηση.

ΤΑ ΤΕΜΠΗ. Πλέον, σε μια δικογραφία 60.000 σελίδων έχουν απαντηθεί τα πάντα, με τη συμμετοχή 2.000 προσώπων που έχουν κληθεί να υπογράψουν σε ανακριτές, να βεβαιώσουν αλήθειες, να παράσχουν επιστημονικές εξακριβώσεις. Αυτά θα αξιολογηθούν στη δίκη και μέσω αυτών θα εκδοθεί μια ειλικρινής ετυμηγορία. Αν πει κανείς ότι εδώ υπάρχει συγκάλυψη, τότε πρέπει να έχουν «πιαστεί» 2.000 άνθρωποι, πόσο γελοίος πια αυτός ο ισχυρισμός.

Κι όμως δικηγόροι, πολιτικοί και ευτυχώς ελάχιστοι πια γονείς εξακολουθούν να μιλάνε για ξυλόλιο, χαμένα βαγόνια, δολοφονημένο γιο εισαγγελέως, μπαζώματα και φυσικά πουλημένους δικαστές, ερευνητές, πολιτικούς που «συγκαλύπτουν».

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ολοι ξέρουμε ότι από το 1981 και μετά η χώρα πήρε από την ΕΕ 160 δισ. ευρώ και αντί να αλλάξει τον πρωτογενή της τομέα, κρατώντας τον κόσμο στην περιφέρεια, μοίραζε επιδοτήσεις για εικονικές παραγωγές και κοπάδια. Εγινε αυτό τώρα; Οχι, γινόταν από τότε. Γίνεται μόνο στην Ελλάδα; Οχι, γίνεται σε όλη την Ευρώπη.

Τι γίνεται όμως σήμερα για πρώτη φορά; Επιστρέφονται τα κλεμμένα, φυλακίζονται δεκάδες απατεώνες που τα οργάνωναν, δορυφόροι καταγράφουν τις εκτάσεις, δεν μπορεί να γίνει πάλι αυτή η απάτη. Αυτά δεν περιγράφονται, φυσικά.

Παραμένουμε, λοιπόν, σε επίπεδο ενημέρωσης μια ανάπηρη κοινωνία και η ευθύνη είναι όλων. Η κυβέρνηση δεν ξέρει να υπερασπίζεται την αλήθεια, η αντιπολίτευση της χολής μόνο ψεύδεται και τα κεντρικά Μέσα Ενημέρωσης της παρακμής είναι εντελώς ανίκανα και τα σπουδαία.

