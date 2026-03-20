Κάθειρξη 10 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για τα «45άρια» της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης

Σε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης για την πολύκροτη υπόθεση των «45αριών» της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. Μαζί του καταδικάστηκαν και τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της τότε Νομαρχίας.

Η υπόθεση αφορά έργα της περιόδου 2007-2010, τα οποία, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να κατατμήθηκαν σε μικρότερες εργολαβίες αξίας έως 45.000 ευρώ, ώστε να μπορούν να ανατίθενται μέσω απευθείας αναθέσεων και πρόχειρων διαγωνισμών σε συγκεκριμένους εργολάβους. Τα συγκεκριμένα έργα αριθμούν 456, ενώ στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονταν και συμβάσεις έργου υπαλλήλων. Η συνολική ζημιά για το Δημόσιο είχε προσδιοριστεί στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Ύστερα από πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην νομάρχη για απιστία, ηθική αυτουργία στην απιστία και ψευδή βεβαίωση, αναγνωρίζοντάς του το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς. Το δικαστήριο αποφάσισε η ποινή να εκτιθεί κατ’ οίκον, ωστόσο η εκτέλεσή της ανεστάλη μέχρι να εξεταστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

Με την ίδια απόφαση καταδικάστηκαν οι τέσσερις τμηματάρχες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών για συνέργεια στην απιστία. Στους συγκεκριμένους κατηγορούμενους αναγνωρίστηκαν δύο ελαφρυντικά, του πρότερου έντιμου βίου και της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς. Ανάλογα με την περίπτωση, τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 4 και 5 ετών, οι οποίες ανεστάλησαν υπό όρους για πέντε χρόνια, με βασικό όρο να διαθέσει ο καθένας 5.000 ευρώ σε κοινωφελές ίδρυμα της επιλογής του. Και για αυτές τις ποινές, η εκτέλεση ανεστάλη ενόψει της εκδίκασης σε επόμενο βαθμό.

Καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της δίκης είχε και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, Ιωάννας Κατσή, η οποία έκανε λόγο για «πλήρη αδιαφάνεια» ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των επίμαχων έργων. Για το σκέλος των συμβάσεων έργου υπαλλήλων, η ίδια ανέφερε ότι έγιναν με πολιτικά κριτήρια και με σκοπό, όπως είπε, την εξυπηρέτηση πελατειακών σχέσεων. Το δικαστήριο υιοθέτησε τελικά την εισαγγελική εισήγηση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είχε καταδικαστεί και τον περασμένο Νοέμβριο, από άλλο δικαστήριο, σε κάθειρξη 8 ετών για ανάλογη υπόθεση που αφορούσε συμβάσεις έργου υπαλλήλων. Και σε εκείνη την περίπτωση είχε αποφασιστεί κατ’ οίκον έκτιση, με αναστολή εκτέλεσης της ποινής μέχρι την επόμενη δικαστική κρίση.

Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο αδελφός του, Διονύσης Ψωμιάδης, ως πρώην αντινομάρχης. Ωστόσο, το δικαστήριο διαχώρισε τη δική του περίπτωση, λόγω ζητημάτων πνευματικής διαύγειας που τέθηκαν από την υπεράσπιση, και διέταξε ιατρική πραγματογνωμοσύνη, βάσει της οποίας θα κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Κατά την απολογία του, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ούτε δόλος ούτε ζημία για το Δημόσιο. Μίλησε για πολιτική δίωξη που, όπως είπε, διαρκεί εδώ και 15 χρόνια, ενώ επέμεινε ότι όλα έγιναν νομότυπα.

