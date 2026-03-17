Θεσσαλονίκη: Ένοχη η συνοδηγός στην υπόθεση της Έμμας – Καταδικάστηκε για την εγκατάλειψη μετά το θανατηφόρο

Ένοχη για υπόθαλψη εγκληματία κρίθηκε η 23χρονη συνοδηγός του αυτοκινήτου που παρέσυρε και σκότωσε την 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καρυωτάκη τον Νοέμβριο του 2022, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, προσθέτοντας έναν ακόμη κρίκο στη μακρά δικαστική διαδρομή της υπόθεσης που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η κατηγορούμενη παραπέμφθηκε να δικαστεί έπειτα από μήνυση που είχαν καταθέσει οι γονείς της Έμμας, οι οποίοι επέστρεψαν στα ποινικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης ζητώντας, όπως έχουν επανειλημμένα δηλώσει, δικαίωση για τη μνήμη της κόρης τους. Η 23χρονη είχε απαλλαγεί με βούλευμα για το σκέλος της συνέργειας στις πράξεις που είχαν αποδοθεί στον οδηγό, όμως οδηγήθηκε τελικά στο ακροατήριο για την κατηγορία της υπόθαλψης, καθώς της αποδίδεται ότι δεν ενημέρωσε τις Αρχές και δεν εμπόδισε τον οδηγό να εγκαταλείψει τον τόπο του δυστυχήματος.

Κατά τη διαδικασία, η 23χρονη δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Από την πλευρά της υπεράσπισης προβλήθηκε ο ισχυρισμός ότι ήταν τρομοκρατημένη και φοβισμένη μετά το δυστύχημα, με τον συνήγορό της να υποστηρίζει ότι βρισκόταν ουσιαστικά υπό την επιρροή και τον έλεγχο του οδηγού.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η αντίδραση της μητέρας της Έμμας μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, μίλησε για μια πολυαναμενόμενη λέξη, αυτή της ενοχής, υπογραμμίζοντας ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί για την οικογένεια ένα ακόμη βήμα στη διεκδίκηση δικαιοσύνης για τον χαμό της κόρης τους.

Η υπόθεση παραμένει από τις πιο βαριές που έχουν απασχολήσει τη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια. Ο οδηγός του μοιραίου οχήματος, σήμερα 30 ετών, είχε ήδη καταδικαστεί σε κάθειρξη 16,5 ετών για το τροχαίο, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, που έφτανε τα 104 χιλιόμετρα την ώρα, σε δρόμο με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο τα 50.

Η Έμμα Καρυωτάκη, φοιτήτρια της Κτηνιατρικής με καταγωγή από την Κρήτη, είχε νοσηλευτεί για πέντε ημέρες στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου, όμως τελικά δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Μετά τον θάνατό της, οι γονείς της προχώρησαν στη δωρεά των οργάνων της, σε μια κίνηση που είχε συγκινήσει ολόκληρη τη χώρα.

