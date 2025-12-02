Κάθειρξη έως 8 χρόνια και πρόστιμο 150.000 ευρώ! Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για τα όπλα

Στη Βουλή κατατέθηκε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η τροπολογία για την οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Πιερρακάκης: Η εξαγορά του ελληνικού χρηματιστηρίου από την Euronext θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Έναν μήνα μετά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με τη συγκεκριμένη ρύθμιση επιδιώκει να δημιουργηθεί ένα πιο αυστηρό πλαίσιο ποινών.

Η τροπολογία περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ψηφιακή ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και άλλες διατάξεις» και την υπογράφουν – εκτός από τον κ. Χρυσοχοΐδη – οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας και Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπούνται ο εκσυγχρονισμός και η προσαρμογή περί ρυθμίσεων θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες και εκρηκτικούς μηχανισμούς, σε νέα κοινωνικά και εγκληματολογικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, ρυθμίζονται ζητήματα παράνομης κατοχής όπλων για θήρα, μεταφοράς όπλων και εκρηκτικών υλών και χρήσης εκρηκτικών υλών, άσκοπων πυροβολισμών, οπλοχρησίας και οπλοκατοχής, ενώ οι διατάξεις τροποποιούνται προς το αυστηρότερο και διευρύνονται οι διακεκριμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, θεσπίζονται νέες διατάξεις, όπως η επιβολή προληπτικών ή αποτρεπτικών μέτρων για αποτροπή κινδύνου βλάβης ζωής ή σωματικής ακεραιότητας σε περίπτωση φιλονικίας μεταξύ προσώπων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως οικογένεια, φυλή, χρώμα, εθνική εθνοτική καταγωγή, θρησκεία, άλλα και ιδιαίτερα πολιτιστικά, μορφωτικά και τοπικά χαρακτηριστικά, όπως σημειώνεται.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας, έπειτα από έκθεση της Αστυνομίας μπορεί να διατάξει την παράδοση νόμιμων όπλων, αλλά και τη διατήρηση απόστασης από άλλα άτομα με τα οποία βρίσκονται σε φιλονικία αυτοί για τους οποίους αφορούν τα περιοριστικά και προληπτικά μέτρα.

Αυτά τα μέτρα έχουν διάρκεια έξι μηνών, αλλά το χρονικό αυτό διάστημα μπορεί «να αυξηθεί ή να τροποποιηθεί» ανάλογα με την περίπτωση και τη γνωμοδότηση της Αστυνομίας.

Επίσης, απαγορεύεται η παρακίνηση άλλου σε παράνομη προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων ή διαφήμισης της παράνομης προμήθειας ή χρήσης πυροβόλων όπλων.

Εισάγεται και η περίπτωση άρσης του τιμωρητού της οπλοκατοχής, μέσω της οικειοθελούς παράδοσης των όπλων εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι η παράνομη χρήση όπλων και ιδίως πυροβόλων, αποτελεί πρόβλημα επειδή υπονομεύει σοβαρά τη δημόσια ασφάλεια και εντείνει τα φαινόμενα ένοπλης βίας και οργανωμένης εγκληματικότητας.

Για το λόγο αυτό «η αυστηροποίηση των ποινών επιδιώκει να αποτρέψει τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές, να περιορίσει κυκλοφορία όπλων σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της έννομης τάξης, θωρακίζοντας την κοινωνία από τις ως άνω απειλές».

Με τη νέα τροπολογία αυστηροποιούνται οι ποινές φυλάκισης, αλλά και οι χρηματικές ποινές για τις παραβάσεις περί όπλων, ιδίως πυροβόλων. Για παράδειγμα, αν κάποιος δεν θεωρήσει έγκαιρα, αλλά εκπρόθεσμα την άδεια κυνηγετικού όπλου, θα πληρώσει μέχρι και το δεκαπλάσιο ποσό.

Ωστόσο, προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από την ποινική ευθύνη όποιος δεν έχει θεωρήσει την άδεια οπλοκατοχής, ή κατέχει παράνομα κάποιο όπλο, αλλά θα το παραδώσει οικειοθελώς στις αστυνομικές αρχές, εντός συγκεκριμένου χρόνου.

Χαρακτηριστικά για την οπλοκατοχή σε δημόσιους χώρους στην τροπολογία αναφέρεται:

«Όποιος, παράνομα εισάγει, κατέχει ή φέρει όπλο σε στρατόπεδα ή άλλους χώρους των ενόπλων δυνάμεων, αστυνομικές υπηρεσίες, δικαστικά καταστήματα, σωφρονιστικά καταστήματα, καταστήματα κράτησης ανηλίκων ή δομές φιλοξενίας ανηλίκων κάθε κατηγορίας, σχολικές μονάδες οποιασδήποτε βαθμίδας, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή άλλες εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης ή μετεκπαίδευσης, σε αθλητικούς χώρους, σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, σε δημόσιες συναθροίσεις, κοινωνικές θρησκευτικές εκδηλώσεις, σε εμποροπανηγύρεις, σε κέντρα διασκέδασης ή παιγνίων, ή εντός ελεγχόμενων χώρων αεροδρομίων, σιδηροδρομικών σταθμών, λιμένων ή υπεραστικών συγκοινωνιών ή σε μέσα μαζικής μεταφοράς, τιμωρείται με κάθειρξη έως οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) έως εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, αν πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη».

Ειδικά για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την παράνομη χρήση εκρηκτικών υλών, απαγορεύονται αυστηρά από τη νέα τροπολογία και επισύρουν ποινές τουλάχιστον δύο χρόνια φυλάκισης και πρόστιμα από 2.000 έως 50.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης ή υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και διοργανωτής εκδήλωσης, αν δεν ειδοποιήσει αμέσως τις Αρχές σε περίπτωση άσκοπων πυροβολισμών, τιμωρείται με ποινή φυλάκιση έως δύο ετών και χρηματική ποινή χιλίων (1.000) έως τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.

Όσον αφορά στην παρακίνηση σε προμήθεια ή χρήση πυροβόλων όπλων, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο ετών και χρηματική ποινή από 1.000 έως 30.000 ευρώ, ενώ η πράξη αυτή αν απευθύνεται σε ανήλικο, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ. Αν η πράξη τελείται μέσω διαδικτύου, συντρέχει επιβαρυντική περίσταση, ενώ αν ο δράστης τελεί πράξεις με σκοπό το κέρδος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης έως οκτώ (8) ετών και χρηματική ποινή 20.000 έως 100.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, όπως είχε πει και επανειλημμένως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις αυστηρές ποινές για τα πυροβόλα όπλα περιλαμβάνονται πλέον όχι μόνο τα πολεμικά τουφέκια, αλλά και τα πιστόλια και περίστροφα.

Ειδικά για αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με την τροπολογία, όποιος παράνομα κατέχει, φέρει ή μεταφέρει πυροβόλο όπλο και συγκεκριμένα πολεμικό τυφέκιο, πολυβόλο, υποπολυβόλο, χειροβομβίδα, βαρύ όπλο ή όπλο πυροβολικού, ή διευκολύνει τη μεταφορά του, τιμωρείται με κάθειρξη και χρηματική ποινή τριάντα χιλιάδων (30.000) έως εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



