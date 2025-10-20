Καθηγητές Κτηνιατρικής για την ευλογιά των προβάτων: «Όχι σε παράνομα εμβόλια – Μόνη λύση η βιοασφάλεια και η επιστημονική τεκμηρίωση»

Τέσσερις πανεπιστημιακοί καθηγητές Κτηνιατρικής από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το ΑΠΘ προειδοποιούν για τους κινδύνους λανθασμένων παρεμβάσεων στην κρίση της ευλογιάς των προβάτων, ζητώντας υπεύθυνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη διαχείριση και αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας.

20 Οκτ. 2025 14:53
Pelop News

Με κοινή δήλωση έξι σημείων, τέσσερις πανεπιστημιακοί καθηγητές Κτηνιατρικής από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης τονίζουν την ανάγκη για υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση της κρίσης που προκαλεί η επιζωοτία της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα.

Η παρέμβασή τους ήρθε μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις για αλλαγή στρατηγικής και τη σύλληψη ατόμου που επιχείρησε παράνομη εισαγωγή μη εγκεκριμένου εμβολίου. Οι πανεπιστημιακοί υπογραμμίζουν ότι η χρήση τέτοιων σκευασμάτων είναι παράνομη, επικίνδυνη και θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια τροφίμων.

Οι βασικές επισημάνσεις των πανεπιστημιακών

  • Η χρήση μη εγκεκριμένων εμβολίων είναι επικίνδυνη και παράνομη, απειλώντας τόσο τα ζώα όσο και τη δημόσια υγεία.
  • Δεν υπάρχει εγκεκριμένο και αποτελεσματικό εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπώς ο εμβολιασμός δεν αποτελεί αποδεκτή λύση.
  • Η εμπειρία άλλων χωρών δείχνει αποτυχία εκρίζωσης της νόσου ακόμη και μετά από πολυετείς εμβολιασμούς.
  • Η εφαρμογή εμβολιασμού θα δημιουργούσε σύγχυση, αδυναμία διάκρισης εμβολιασμένων και φυσικά μολυσμένων ζώων, μαζικές θανατώσεις και απώλεια του καθεστώτος «χώρα απαλλαγμένη από ευλογιά», με σοβαρές επιπτώσεις στις εξαγωγές.
  • Η μόνη αποτελεσματική στρατηγική είναι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλη την αλυσίδα παραγωγής.
  • Η παραπληροφόρηση πρέπει να σταματήσει, καθώς η εμπλοκή μη ειδικών στη δημόσια συζήτηση «δημιουργεί σύγχυση και υπονομεύει την επιστημονική διαχείριση».

«Να μείνουμε σταθερά προσανατολισμένοι στην επιστήμη»

Οι καθηγητές αναγνωρίζουν την αγωνία των κτηνοτρόφων και των τοπικών κοινωνιών, ωστόσο ζητούν ψυχραιμία και σοβαρότητα: «Ως αρμόδιοι επιστήμονες έχουμε ευθύνη να τοποθετούμαστε στη βάση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και των διεθνών πρακτικών. Η πίεση είναι κατανοητή, αλλά δεν μπορεί να οδηγήσει σε επιστημονικά επισφαλείς αποφάσεις».

Καταλήγοντας, ζητούν από την Πολιτεία και τους φορείς να παραμείνουν προσανατολισμένοι στην υπεύθυνη, θεσμικά συντονισμένη παρέμβαση και προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή στρατηγικής χωρίς συναίνεση της επιστημονικής κοινότητας «θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημιά στον κτηνοτροφικό τομέα, την οικονομία της υπαίθρου και τη δημόσια εμπιστοσύνη».
