Καθίζηση σε χωριό των Τζουμέρκων: «Ακούγονται θόρυβοι» λένε οι κάτοικοι – Αναμένονται γεωλόγοι

Μετά τις κακοκαιρίες που έπληξαν την περιοχή, οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποχώρηση του εδάφους, η οποία ξεκίνησε κάτω από το τελευταίο σπίτι του χωριού.

19 Ιαν. 2026 16:52
Pelop News

Εκτεταμένη καθίζηση σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στο χωριό Μικροσπηλιά των Τζουμέρκων.

Μέρα με τη μέρα η κατάσταση επιδεινώνεται και οι κάτοικοι ανησυχούν καθώς όπως λένε, ακούγονται θόρυβοι μέσα από το υπέδαφος.

Οι καθιζήσεις του εδάφους έχουν καταστρέψει ιδιοκτησίες και χωράφια. Η πρόεδρος της Κοινότητας Νατάσα Θωμά ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, πως αύριο αναμένεται κλιμάκιο γεωλόγων προκειμένου να εξετάσουν το φαινόμενο.

Στο έδαφος έχουν δημιουργηθεί μεγάλα ρήγματα σε μήκος 600 μέτρων, ενώ η υποχώρηση του εδάφους είναι μεγαλύτερη από 200 μέτρα.

