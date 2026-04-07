Κάτω Αχαΐα: Χειροπέδες σε καταζητούμενο με καταδίκη για κλοπές, απείθεια και βία κατά υπαλλήλων

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε το βράδυ της Δευτέρας στην Κάτω Αχαΐα ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών. Ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών για σειρά αδικημάτων.

07 Απρ. 2026 12:11
Pelop News

Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Κάτω Αχαΐα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου που του έγινε στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της εξακρίβωσης των στοιχείων του, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών και οκτώ μηνών για διακεκριμένες κλοπές από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, απείθεια, βία κατά υπαλλήλων, καθώς και φθορά πράγματος που προορίζεται για κοινή ωφέλεια.

Μετά τη σύλληψή του, ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση της ποινής.

