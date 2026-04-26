Κάτω Αχαΐα: Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Ταξιάρχη Μιχαήλ από την κοινότητα των Ρομά

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο θρησκευτικό συναίσθημα πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμήν του Αρχάγγελος Μιχαήλ από την πολυπληθή κοινότητα των Ρομά στην Κάτω Αχαΐα.

Οι εκδηλώσεις, που αποτελούν θεσμό για την περιοχή, κορυφώθηκαν το διήμερο του Σαββάτου και της Κυριακής των Μυροφόρων, στον Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Κάτω Αχαΐας, προσελκύοντας χιλιάδες πιστούς.

Πλήθος προσκυνητών και κατανυκτικός Εσπερινός

Την παραμονή της εορτής, το Σάββατο 25 Απριλίου, στην Κάτω Αχαΐα μετέβη ο Χρυσόστομος, ο οποίος χοροστάτησε στον πανηγυρικό Εσπερινό. Πλήθος πιστών, κυρίως από την κοινότητα των Ρομά, κατέκλυσε τον ναό, προσκυνώντας με ευλάβεια την εικόνα του Ταξιάρχη.

Μετά την ακολουθία, πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της ιεράς εικόνας στους δρόμους της πόλης, με την πομπή να καταλήγει στη μεγάλη πλατεία της συνοικίας των Ρομά, όπου τελέστηκε δέηση και δόθηκε η ευλογία στους παρευρισκόμενους.

Μήνυμα πίστης και ενότητας – Έμφαση στη νέα γενιά

Κατά την ομιλία του, ο Μητροπολίτης επαίνεσε την ευσέβεια των πιστών και την ιδιαίτερη τιμή που αποδίδουν στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αναφέρθηκε στη σημασία της Ανάστασης, ενώ έκανε ειδική μνεία στην ιστορία της ανάγλυφης εικόνας του Ταξιάρχη στο Μανταμάδος Λέσβου.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην παρουσία μεγάλου αριθμού νέων και παιδιών, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένδειξη ζωντάνιας και συνέχειας της κοινότητας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ενότητας και χαράς, με τους πιστούς να ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη», ενώ στο τέλος ευλογήθηκαν και τα παραδοσιακά εδέσματα που είχαν ετοιμαστεί για την περίσταση.

Ένας θεσμός με βαθιές ρίζες

Ο εορτασμός του Ταξιάρχη Μιχαήλ στην Κάτω Αχαΐα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της τοπικής κοινότητας, αναδεικνύοντας τη βαθιά πίστη και τις παραδόσεις των Ρομά της περιοχής.

