Κάτω Αχαΐα: Με «ξένες» πινακίδες στο τιμόνι – Σύλληψη οδηγού μετά από έλεγχο

Συνελήφθη την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην Κάτω Αχαΐα ημεδαπός άνδρας, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας Δυτικής Αχαΐας και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το όχημα που οδηγούσε έφερε πινακίδες κυκλοφορίας που αντιστοιχούσαν σε άλλο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αρχών, οι συγκεκριμένες πινακίδες είχαν αφαιρεθεί σε προηγούμενο χρόνο λόγω παραβάσεων.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη δικαστική διαδικασία.

