Κάτω Αχαΐα: Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας και παράβαση περί όπλων

Μουσική στη διαπασών σε κοινωνική εκδήλωση – Χωρίς ανανέωση άδειας κυνηγητικού όπλου ο συλληφθείς

30 Μαρ. 2026 11:58
Pelop News

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, μετά από καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας διοργάνωνε κοινωνική εκδήλωση στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπαρήγαγε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους της περιοχής.

Η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στα στοιχεία του, προέκυψε ακόμη μία παράβαση, καθώς ο συλληφθείς δεν είχε προχωρήσει στην ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγητικού όπλου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη τήρησης των κανόνων κοινής ησυχίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, καθώς και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν την κατοχή και χρήση όπλων.

13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
