Κάτω Αχαΐα: Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας και παράβαση περί όπλων

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Κυριακής στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, μετά από καταγγελίες για διατάραξη κοινής ησυχίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας διοργάνωνε κοινωνική εκδήλωση στην οικία του, κατά τη διάρκεια της οποίας αναπαρήγαγε μουσική σε ιδιαίτερα υψηλή ένταση, προκαλώντας όχληση στους περιοίκους της περιοχής.

Η επέμβαση των αστυνομικών ήταν άμεση, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε στα στοιχεία του, προέκυψε ακόμη μία παράβαση, καθώς ο συλληφθείς δεν είχε προχωρήσει στην ανανέωση της άδειας κατοχής κυνηγητικού όπλου, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη κοινής ησυχίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν στους πολίτες την ανάγκη τήρησης των κανόνων κοινής ησυχίας, ιδιαίτερα κατά τις ώρες που προβλέπονται από τη νομοθεσία, καθώς και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις διατάξεις που αφορούν την κατοχή και χρήση όπλων.

