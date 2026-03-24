Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη άνδρας σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για απόπειρα κλοπής
Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε άνδρας στην Κάτω Αχαΐα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου. Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στην Κάτω Αχαΐα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας.
Σύμφωνα με την αστυνομική ενημέρωση, σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικείου Ναυπλίου, με το οποίο είχε διαταχθεί η σύλληψή του.
Η υπόθεση για την οποία αναζητούνταν αφορά απόπειρα κλοπής, με τις Αρχές να προχωρούν στην εκτέλεση της σχετικής δικαστικής απόφασης μετά τον εντοπισμό του.
