Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη οδηγός που κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις

Συνελήφθη χθες το πρωί στην Κάτω Αχαΐα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο.

Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας, λόγω τροχονομικών παραβάσεων.

Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



