Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθη οδηγός που κυκλοφορούσε χωρίς δίπλωμα – Του είχε αφαιρεθεί για παραβάσεις
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ στην Κάτω Αχαΐα, κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας. Όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε αυτοκίνητο ενώ είχε ήδη αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησής του.
Συνελήφθη χθες το πρωί στην Κάτω Αχαΐα ένας ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Δυτικής Αχαΐας, έπειτα από αστυνομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε ενώ οδηγούσε αυτοκίνητο.
Κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο άνδρας στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο από το Τμήμα Τροχαίας Καρδίτσας, λόγω τροχονομικών παραβάσεων.
Σε βάρος του σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.
