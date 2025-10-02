Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»

Παρέμβαση του Ιατρικού Συλλόγου Πάτρας, μετά από καταγγελία για λειτουργία παράνομου καρδιολογικού ιατρείου, στην Κάτω Αχαΐα.

02 Οκτ. 2025 10:17
Pelop News

Ειδικευόμενος γιατρός και η σύζυγός του νοσηλεύτρια εντοπίστηκαν, μετά από ανώνυμη καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, να λειτουργούν παράνομο καρδιολογικό ιατρείο στην Κάτω Αχαΐα.

Το ιατρείο σφραγίστηκε και οι δύο υγειονομικοί έχουν τεθεί στο επίκεντρο ελέγχου τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο όσο και από τις διοικήσεις των νοσοκομείων στα οποία εργάζονται.

Αννα Μαστοράκου

Ειδικότερα όπως περιέγραψε στην «Πελοπόννησος» η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών Αννα Μαστοράκου με την οποία επικοινώνησε η «Π» σε συνέχεια τηλεφωνήματος που δέχτηκε χθες, επίσης από ανώνυμο καταγγέλλοντα, «υπήρξε πράγματι καταγγελία. Αρχικά κάναμε έρευνα στα δύο νοσοκομεία ΠΓΝΠ και ”Αγ. Ανδρέα” όπου ο μεν σύζυγος κάνει ειδικότητα καρδιολογίας, η δε σύζυγος εργάζεται ως νοσηλεύτρια. Ακολούθως συστήσαμε επιτροπή η οποία, παρουσία της Αστυνομίας, πήγε στο ιατρείο στην Κάτω Αχαΐα, όπου διαπιστώσαμε ότι λειτουργεί παράνομα και φυσικά δόθηκε εντολή αναστολής της λειτουργίας του».

Η κ. Μαστοράκου εξηγεί ότι ένας ειδικευόμενος έχει δικαίωμα να ανοίξει ιατρείο, αλλά άνευ ειδικότητας. Ο συγκεκριμένος ειδικευόμενος είχε πάρει άδεια από το νοσοκομείο για να ανοίξει ιατρείο ενώ στην πορεία είχε καταθέσει σχετικό αίτημα και στον Ιατρικό Σύλλογο. Το ιατρείο όμως αυτό, σύμφωνα με την περιγραφή της κ. Μαστοράκου, είχε ταμπέλα ως Καρδιολογικό Ιατρείο και από κάτω αναγράφονταν τα ονόματα των δύο υγειονομικών χωρίς να διευκρινίζεται η ειδικότητά τους. Σύμφωνα δε με την καταγγελία φέρεται και η σύζυγος νοσηλεύτρια να έκανε γνωματεύσεις και να χορηγούσε θεραπεία.

«Εχουμε ενημερώσει σχετικά την Αστυνομία ώστε να παρακολουθεί τυχόν επαναλειτουργία του ιατρείου και από την πλευρά μας θα εξετάσουμε περαιτέρω το θέμα στο ΔΣ του Συλλόγου μας» καταλήγει η κ. Μαστοράκου.
