Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: 200.000 κυβικά μέτρα σε κίνηση, φόβοι για νέα ολίσθηση με τις βροχές ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες και οι παρεμβάσεις στο σημείο της μεγάλης κατολίσθησης στην Ιόνια Οδό, με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας θα απαιτήσει χρόνο και συνεχή παρακολούθηση.

04 Φεβ. 2026 12:46
Νέες φωτογραφίες από το μέτωπο της κατολίσθησης στην Ιόνια Οδός δόθηκαν στη δημοσιότητα, την ώρα που ο δρόμος παραμένει κλειστός στο τμήμα από την Αμφιλοχία έως την Άρτα. Το φαινόμενο παρακολουθείται στενά, με γεωλόγους και μηχανικούς να βρίσκονται συνεχώς στο σημείο.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ και καθηγητή Γεωλογίας Ευθύμης Λέκκας, πρόκειται για ένα πολυσύνθετο γεωλογικό φαινόμενο, το οποίο εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια. Όπως εξήγησε, τα πρώτα προβλήματα είχαν εντοπιστεί ήδη κατά την κατασκευή του δρόμου πριν από 10 έως 15 χρόνια, γεγονός που είχε οδηγήσει στην τοποθέτηση ειδικών δικτύων και αγκυρώσεων για τη συγκράτηση των πρανών.

Ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ο σχηματισμός του φλύσχη, με ανθεκτικά πετρώματα όπως ο ψαμίτης και ενδιάμεσα σαθρά στρώματα, δημιουργεί επιφάνειες ολίσθησης όπου διεισδύει το νερό. Στο κατώτερο τμήμα σχηματίζεται μείγμα λάσπης, το οποίο ευνοεί την κίνηση μεγάλων πετρωδών πλακών. Η συνολική μάζα της κατολίσθησης εκτιμάται σε περίπου 200.000 κυβικά μέτρα.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η απλή απομάκρυνση των υλικών από το οδόστρωμα δεν αρκεί για την ασφαλή αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Απαιτούνται ελαφρύνσεις στο απέναντι πρανές, συνεχής γεωτεχνική παρακολούθηση και χρήση ειδικών οργάνων για την ανίχνευση ακόμη και μικρών μετακινήσεων, ώστε να αποφευχθεί νέα εκτεταμένη ολίσθηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι επικείμενες βροχοπτώσεις, καθώς η εισροή νερού μπορεί να επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη ασταθή περιοχή. Στο σημείο εργάζονται σκαπτικά μηχανήματα, ενώ γεωλόγοι και μηχανικοί παρακολουθούν διαρκώς την πλαγιά, όπου το ρήγμα της κατολίσθησης εκτείνεται σε μήκος περίπου 200 μέτρων και πλάτος 100 μέτρων, σχηματίζοντας χαρακτηριστικό «μισοφέγγαρο».

Το χαλύβδινο προστατευτικό πλέγμα που είχε τοποθετηθεί κατά την κατασκευή της Ιόνιας Οδού δεν κατόρθωσε να συγκρατήσει την ολίσθηση, καθώς το νερό διείσδυσε ανάμεσα στις πλάκες του πετρώματος, μειώνοντας τη συνοχή τους.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς, η πλήρης αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται να απαιτήσει αρκετές ημέρες και διαδοχικές παρεμβάσεις, ενώ εξετάζεται και η προσωρινή διεύρυνση της λωρίδας έκτακτης ανάγκης, ώστε να καταστεί δυνατή η σταδιακή επαναφορά της κυκλοφορίας από την Αμφιλοχία προς την Άρτα.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους οδηγούς να δείξουν υπομονή και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, καθώς η ασφάλεια παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα.

