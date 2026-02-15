Kατολίσθηση στο Μαζαράκι Ηλιδας: Απειλούνται σπίτια

Σοβαρή ανησυχία προκαλούν τα εκτεταμένα φαινόμενα κατολίσθησης στην περιοχή της Πηνείας και συγκεκριμένα στην κοινότητα Μαζαράκι του Δήμου Ήλιδας.

Το φαινόμενο, που εξελίσσεται σε μεγάλη ακτίνα άνω των 700 μέτρων, έχει ήδη θέσει σε άμεσο κίνδυνο δύο κατοικίες, με μία οικογένεια να απομακρύνεται προληπτικά από το σπίτι της.

Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σημείο από τον Δήμαρχο Ήλιδας, Χρήστο Χριστοδουλόπουλο τον αντιδήμαρχο, Κώστα Αναγνωστόπουλο καθώς και μηχανικούς της Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα και να δοθούν οδηγίες στους κατοίκους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κατολίσθηση εκτείνεται από την είσοδο του Μαζαρακίου, στο τμήμα που συνδέεται με τον Πρόδρομο, και καταλήγει πίσω από το χωριό, διατρέχοντας μια ιδιαίτερα μεγάλη ζώνη εδάφους. Το φαινόμενο χαρακτηρίζεται δυναμικό και καθημερινά επιδεινούμενο, γεγονός που αυξάνει τον βαθμό επικινδυνότητας για τις παρακείμενες κατοικίες.

«Είναι πολύ δύσκολο αυτό το φαινόμενο και ανησυχούμε για το πώς θα εξελιχθεί. Τα σπίτια δεν διατρέχουν άμεσο κίνδυνο αλλά είναι σε οριακό σημείο. Η κατολίσθηση είναι μεγάλη. Έρχεται δηλαδή από την είσοδο του Μαζαρακίου, από τον Πρόδρομο, και καταλήγει πίσω από το χωριό σε αρκετά μέτρα, πάνω από 700 μέτρα. Στο ένα σπίτι δεν μένουν πλέον μέσα. Ζητήσαμε, αφού υπάρχει επικινδυνότητα, προληπτικά να απομακρυνθούν. Το φαινόμενο καθημερινά επιδεινώνεται και αυτό μας ανησυχεί πολύ», τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος μιλώντας στο ilialive.gr

Η κατάσταση δεν περιορίζεται μόνο στο Μαζαράκι. Αντίστοιχο μέτωπο κατολίσθησης έχει καταγραφεί και στον Πρόδρομο, σε τμήμα του δρόμου κάτω από σημείο όπου βρίσκεται εκκλησία και κατοικίες. Οι τοπικές αρχές εκφράζουν φόβους για το πώς ενδέχεται να επηρεαστεί η στατικότητα των κτισμάτων από την εξέλιξη του φαινομένου.

Παράλληλα, στη Ροδιά, η κατολίσθηση πάνω από το χωριό είχε ως αποτέλεσμα να κοπεί αγωγός ύδρευσης, ο οποίος αντικαταστάθηκε άμεσα προκειμένου να αποκατασταθεί η υδροδότηση.

Όπως επεσήμανε ο κ. Αναγνωστόπουλος, τα κατολισθητικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή της Πηνείας παρουσιάζονται πολλαπλά και με διαφορετικά μέτωπα, γεγονός που δυσχεραίνει τη συνολική διαχείριση και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν συστήσει στις οικογένειες που διαμένουν κοντά στα σημεία εκδήλωσης των κατολισθήσεων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες, μέχρι να υπάρξει σταθεροποίηση του εδάφους και ολοκληρωμένη τεχνική εκτίμηση της κατάστασης.

