Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει αυτή την εβδομάδα η αύξηση – Στις 24 Μαρτίου η εισήγηση στο υπουργικό

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για τις οριστικές αποφάσεις γύρω από τον νέο κατώτατο μισθό, καθώς η διαδικασία εισέρχεται στην πιο κρίσιμη φάση της. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί το ύψος της αύξησης, ενώ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας το θέμα θα περάσει από το υπουργικό συμβούλιο, ώστε ο νέος μισθός να εφαρμοστεί από την 1η Απριλίου.

Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης ανέφερε ότι η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως θα παρουσιάσει τη σχετική εισήγηση στο υπουργικό συμβούλιο στις 24 Μαρτίου. Ο ίδιος απέφυγε να αποκαλύψει το ακριβές ποσό, ξεκαθάρισε όμως ότι η νέα αύξηση θα κινηθεί αισθητά πάνω από τα 880 ευρώ, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τον κυβερνητικό στόχο ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ έως το 2027.

Στο ίδιο πλαίσιο, συνέδεσε την πορεία των μισθών με την εικόνα της αγοράς εργασίας, επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει διαφορετικές συνθήκες στην απασχόληση. Όπως σημείωσε, η υποχώρηση της ανεργίας άνοιξε τον δρόμο και για το «ξεπάγωμα» των τριετιών, στοιχείο που επηρεάζει άμεσα τις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων.

Απαντώντας στις επιφυλάξεις για το αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντέξουν νέες μισθολογικές αυξήσεις, ο υφυπουργός υποστήριξε ότι η μείωση του μη μισθολογικού κόστους λειτουργεί υποστηρικτικά. Όπως ανέφερε, οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν μειωθεί κατά 5,9 ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που -κατά την κυβέρνηση- διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν καλύτερες αποδοχές, χωρίς να πιέζονται στον ίδιο βαθμό τα λειτουργικά τους έξοδα.

Ο Κώστας Καραγκούνης σημείωσε ακόμη ότι κάθε νέα παρέμβαση σε αυτό το πεδίο έχει και δημοσιονομικό αποτύπωμα, καθώς κάθε μείωση μισής μονάδας στις ασφαλιστικές εισφορές κοστίζει, όπως είπε, περίπου 300 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προβάλλει ως θετικό δείκτη το γεγονός ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κινείται πλέον πάνω από τα 1.500 ευρώ, με την υπουργό Εργασίας να έχει τοποθετήσει το σχετικό μέγεθος στα 1.516 ευρώ.

