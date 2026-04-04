Κεφαλογιάννης: «Παραδίδω ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ»

Ολοκληρώθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον Γιάννη Κεφαλογιάννη να αποχωρεί από την ηγεσία του υπουργείου και τον Ευάγγελο Τουρνά να αναλαμβάνει εκ νέου τα καθήκοντα του υπουργού. Στο κυβερνητικό σχήμα παραμένει στη θέση του υφυπουργού ο Κώστας Κατσαφάδος.

Ο απερχόμενος υπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συνέχεια του μηχανισμού, επισημαίνοντας ότι παραδίδει σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενο και ειδικά το επιχειρησιακό του σκέλος. Όπως ανέφερε, η επιλογή Τουρνά αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή σε λιγότερο από έναν μήνα ξεκινά η αντιπυρική περίοδος, άρα το υπουργείο περνά αμέσως από τη φάση της αλλαγής ηγεσίας στη φάση της πλήρους ετοιμότητας.

Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης χαρακτήρισε τον Ευάγγελο Τουρνά αγαπητό φίλο και συνεργάτη και σημείωσε ότι η εμπειρία του αποτελεί εγγύηση για τη συνέχεια σε ένα από τα πιο κρίσιμα και επιχειρησιακά απαιτητικά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να δώσει πολιτικό αλλά και λειτουργικό βάθος στη μετάβαση, αποφεύγοντας την εικόνα μιας απλής αντικατάστασης.

Το βασικότερο μήνυμα της αποχώρησής του, ωστόσο, ήταν ο απολογισμός που έκανε για το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο ίδιος δήλωσε ότι φεύγει με ιδιαίτερη ικανοποίηση, καθώς, όπως είπε, αφήνει ένα Πυροσβεστικό Σώμα πιο ισχυρό από ποτέ. Η αναφορά αυτή στηρίζεται, σύμφωνα με όσα ανέφερε, τόσο στις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν το προηγούμενο διάστημα όσο και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, επίγειων και εναέριων.

Ο απερχόμενος υπουργός υπενθύμισε ότι όταν ανέλαβε, πριν από περίπου 13 μήνες, βρέθηκε αμέσως μπροστά στην ανάγκη να «τρέξει» ο διαγωνισμός για τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, μια ενίσχυση που χαρακτήρισε κρίσιμη για το Σώμα. Όπως σημείωσε, από πέρυσι μέχρι φέτος εγκρίθηκαν και υλοποιούνται επιπλέον προσλήψεις, με αποτέλεσμα στη φετινή περίοδο να επιχειρούν 1.000 περισσότερα άτομα. Συνολικά, σύμφωνα με τον ίδιο, το φετινό καλοκαίρι θα επιχειρούν 18.800 γυναίκες και άνδρες του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλες τις κατηγορίες.

Στην τοποθέτησή του δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το σύνολο των δυνάμεων που στελεχώνουν την πολιτική προστασία, από τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς μέχρι τους εποχικούς πυροσβέστες, τους εθελοντές πυροσβέστες και τους εθελοντές της Πολιτικής Προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να αναδείξει ότι η επιχειρησιακή αντοχή του μηχανισμού δεν στηρίζεται μόνο στην ηγεσία και στις δομές, αλλά και στην καθημερινή προσφορά όσων βρίσκονται στο πεδίο.

Η παράδοση – παραλαβή έγινε έτσι με δύο παράλληλα μηνύματα: από τη μία, ο Κεφαλογιάννης επιχείρησε να κλείσει τη θητεία του με έναν απολογισμό ενίσχυσης και θεσμικής θωράκισης του Πυροσβεστικού Σώματος· από την άλλη, η επιστροφή Τουρνά στην ηγεσία του υπουργείου δείχνει ότι η κυβέρνηση θέλει να προσδώσει άμεσα επιχειρησιακό βάρος στη νέα περίοδο που ανοίγει μπροστά στην Πολιτική Προστασία.

