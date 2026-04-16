Κεφαλονιά: «Έπαιξαν σχέδιο για το παιδί μου» – Σπαρακτικό ξέσπασμα από τον πατέρα της 19χρονης Μυρτώς

Με λόγια που ραγίζουν καρδιές, ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς μίλησε για τη συντριβή της οικογένειας μετά τον θάνατο της κόρης του στο Αργοστόλι, στρέφοντας ευθέως τα βέλη του στους κατηγορούμενους. Υποστήριξε πως υπήρξε οργανωμένο σχέδιο προσέγγισης της νεαρής, ενώ επέμεινε ότι η κόρη του δεν είχε καμία σχέση με ουσίες ή με τη ζωή που τώρα επιχειρείται να της αποδοθεί.

16 Απρ. 2026 13:08
Pelop News

Σε μια από τις πιο οδυνηρές δημόσιες τοποθετήσεις των τελευταίων ημερών, ο πατέρας της 19χρονης Μυρτώς που έχασε τη ζωή της στην Κεφαλονιά περιέγραψε την απόλυτη συντριβή του, λέγοντας πως μετά από αυτό που συνέβη «του χάλασαν το αύριο» και του στέρησαν ακόμη και το ενδιαφέρον για τη ζωή. Τα λόγια του, γεμάτα οργή και πόνο, αποτυπώνουν το βάθος της απώλειας που βιώνει η οικογένεια της κοπέλας.

Ο ίδιος δεν περιορίστηκε μόνο σε ένα ξέσπασμα θλίψης, αλλά διατύπωσε και συγκεκριμένο ισχυρισμό για όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας. Όπως ανέφερε, πιστεύει ότι οι κατηγορούμενοι είχαν οργανώσει σχέδιο για να πλησιάσουν την κόρη του, εκμεταλλευόμενοι την καλοσύνη και την αθωότητά της. Σύμφωνα με όσα είπε, επειδή η 19χρονη δεν ανταποκρινόταν στις πιέσεις που της ασκούσαν, φέρεται να επιστρατεύτηκε άλλο πρόσωπο, που παρουσιάστηκε μέσω Facebook ως επισκέπτης από την Αθήνα, αναζητώντας δωμάτιο στην Κεφαλονιά για το Πάσχα.

Κατά την περιγραφή του πατέρα, η προσέγγιση έγινε με τρόπο που έμοιαζε αθώος και πρακτικός. Όπως υποστήριξε, η κόρη του πείστηκε να βοηθήσει στο κλείσιμο του δωματίου, επειδή της παρουσιάστηκε η δικαιολογία ότι το πρόσωπο αυτό δεν είχε χρήματα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή ή δεν μπορούσε να ολοκληρώσει μόνο του τη διαδικασία. Ο πατέρας της 19χρονης εκτιμά ότι αυτό ήταν μέρος μιας οργανωμένης μεθόδευσης, η οποία στήθηκε ώστε η Μυρτώ να βρεθεί στο συγκεκριμένο περιβάλλον.


Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην εικόνα που είχε η κόρη του ως άνθρωπος. Την περιέγραψε ως ένα παιδί «άβγαλτο», χωρίς σχέση με ουσίες, ποτά ή επικίνδυνες συμπεριφορές, επιμένοντας πως δεν είχε καμία επαφή με έναν τέτοιο τρόπο ζωής. Μάλιστα, επικαλέστηκε και όσα, όπως είπε, γνώριζαν οι φίλες της, υποστηρίζοντας ότι η 19χρονη δεν έπινε ούτε μισό ποτήρι μπίρα, θέλοντας έτσι να αποκρούσει κάθε υπαινιγμό ότι η νεαρή είχε συνειδητή εμπλοκή με ναρκωτικά.

Η παρέμβασή του έρχεται ενώ η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος και της αστυνομικής έρευνας, με τρία πρόσωπα να έχουν ήδη συλληφθεί για όσα φέρεται να συνέβησαν τις ώρες πριν από τον θάνατο της Μυρτώς. Μέσα σε αυτό το βαρύ σκηνικό, ο πατέρας της δεν μιλά μόνο ως ένας άνθρωπος που έχασε το παιδί του, αλλά και ως ένας γονιός που ζητά να φωτιστεί πλήρως η αλήθεια για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ