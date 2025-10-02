Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια.

Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
02 Οκτ. 2025 13:50
Pelop News

Τραγικό τέλος βρήκε τα ξημερώματα στον Πόρο Κεφαλονιάς ένας ηλικιωμένος, όταν το αυτοκίνητό του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κατέληξε στη θάλασσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας πιθανόν έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να βρεθεί με το όχημά του στο νερό. Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.

