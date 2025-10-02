Κεφαλονιά: Τραγωδία στον Πόρο – Οδηγός έπεσε με το ΙΧ του στη θάλασσα ΦΩΤΟ
Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από την απώλεια.
Τραγικό τέλος βρήκε τα ξημερώματα στον Πόρο Κεφαλονιάς ένας ηλικιωμένος, όταν το αυτοκίνητό του, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, κατέληξε στη θάλασσα.
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι ο άτυχος άνδρας πιθανόν έχασε τον προσανατολισμό του στο σκοτάδι, με αποτέλεσμα να βρεθεί με το όχημά του στο νερό. Το δυστύχημα συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ ο ίδιος εντοπίστηκε αργότερα το πρωί χωρίς τις αισθήσεις του, σύμφωνα με το kefaloniapress.gr.
