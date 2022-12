Κέιτ Μπους: Εύχεται να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία στο χριστουγεννιάτικο της μήνυμα

Την ελπίδα να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία εξέφρασε μέσα από το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της η βρετανή τραγουδίστρια Κέιτ Μπους.

Παράλληλα η διάσημη τραγουδίστρια μέσα από το χριστουγεννιάτικο μήνυμά της ζήτησε αύξηση μισθών για γιατρούς και νοσηλευτές, ενώ σε νέα ανάρτηση στον ιστότοπό της με τίτλο «Καλά Χριστούγεννα» επισημαίνει πώς η ζωή συνέχισε να είναι «απίστευτα τρομακτική» μετά την πανδημία. «Κάθε χρόνος φαίνεται να περνάει λίγο πιο γρήγορα. Λένε ότι αυτό συμβαίνει, καθώς μεγαλώνουμε, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ταχύτητα της ζωής αυξάνει με μεγαλύτερο ρυθμό από ποτέ» επισημαίνει στην αρχή του μηνύματος η Αγγλίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός.

«Δεν νομίζω ότι κανένας από εμάς έχει γνωρίσει ποτέ τέτοια χρονιά. Η ζωή έγινε απίστευτα τρομακτική στην πανδημία, αλλά αν και πιστεύαμε ότι μπορεί να τελειώσει σύντομα φαίνεται να συνεχίζεται» σημειώνει. «Είναι ένας βομβαρδισμός, ο φρικτός πόλεμος στην Ουκρανία, οι λιμοί, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες… και χάσαμε τη βασίλισσα μας. Πολλοί από τους φίλους μου εξεπλάγησαν με το πόσο αναστατώθηκαν με τον θάνατό της, ειδικά καθώς δεν είμαστε βασιλόφρονες, αλλά νομίζω ότι ο θάνατός της έγινε εστία θλίψης, για ανέκφραστη απώλεια που είχαν νιώσει τόσοι πολλοί άνθρωποι κατά τη διάρκεια της πανδημίας» αναφέρει η Κέιτ Μπους.

Τα ρεκόρ Γκίνες του τραγουδιού της

Δεν παραλείπει η τραγουδίστρια κάνει αναφορά επίσης στο σινγκλ της του 1985 «Running Up That Hill (A Deal With God)» που έγινε και πάλι δημοφιλές, επειδή επιλέχθηκε ως μουσικό θέμα στην τέταρτη σεζόν της σειράς «Stranger Things». Το τραγούδι κατέρριψε τρία παγκόσμια ρεκόρ Γκίνες και παράλληλα ήταν το τραγούδι με τα περισσότερα streams στον πλανήτη σε ένα σημείο.

«Ήταν μια τρελή χρονιά για μένα. Εξακολουθώ να απολαμβάνω την επιτυχία του “Running Up That Hill” που ήταν το Νο 1 τραγούδι του καλοκαιριού» αναφέρει η Μπους. «Τι τιμή! Ήταν πραγματικά συναρπαστικό να βλέπω να πηγαίνει τόσο καλά παγκοσμίως, αλλά ειδικά εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία και επίσης να βλέπω να φτάνει μέχρι το Νο 3 στις ΗΠΑ. Ήταν τόσο υπέροχο συναίσθημα να βλέπεις τόσους πολλούς από τη νεότερη γενιά να απολαμβάνουν το τραγούδι. Φαίνεται ότι πολλοί νόμιζαν ότι είμαι νέα καλλιτέχνης! Μου αρέσει!” προσθέτει.