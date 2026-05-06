Η Κέιτ Μίντλετον ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει το πρώτο της επίσημο ταξίδι στο εξωτερικό μετά από 3,5 χρόνια, με προορισμό την Ιταλία και επίκεντρο τη δράση της για την παιδική ανάπτυξη.

Η επίσκεψη θεωρείται ένα σημαντικό βήμα στην επιστροφή της πριγκίπισσας της Ουαλίας στα πλήρη βασιλικά της καθήκοντα, μετά τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την υγεία της, η οποία περιλάμβανε διάγνωση καρκίνου και προληπτική χημειοθεραπεία.

BREAKING. THE PRINCESS OF WALES AND THE ROYAL FOUNDATION CENTRE FOR EARLY CHILDHOOD TO VISIT REGGIO EMILIA, ITALY 🇬🇧🇮🇹 The Princess of Wales will visit the city of Reggio Emilia in Northern Italy, between Wednesday 13th and Thursday 14th May, marking a significant next step in… pic.twitter.com/YQQabfZmjZ — Antonello Guerrera (@antoguerrera) May 5, 2026

Η 44χρονη πριγκίπισσα δεν έχει πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό από τον Δεκέμβριο του 2022, όταν είχε ταξιδέψει στη Βοστώνη μαζί με τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, για τα Earthshot Prize Awards.

Το τελευταίο της σόλο ταξίδι στο εξωτερικό είχε γίνει λίγους μήνες νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2022, στη Δανία.

Η επιστροφή μετά την περιπέτεια υγείας

Τον Ιανουάριο του 2024, η Κέιτ Μίντλετον εισήχθη στο νοσοκομείο για σοβαρή επέμβαση στην κοιλιακή χώρα.

Αργότερα διαγνώστηκε με καρκίνο, γεγονός που την οδήγησε σε προληπτική χημειοθεραπεία και σε μεγάλη αποχή από τη δημόσια ζωή.

Η σταδιακή επιστροφή της στις δημόσιες εμφανίσεις ξεκίνησε περίπου εννέα μήνες αργότερα, ενώ τον Ιανουάριο του 2025 επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε ύφεση.

Παρά την επιστροφή της σε ορισμένες υποχρεώσεις, μέχρι σήμερα δεν είχε πραγματοποιήσει επαγγελματικό ταξίδι στο εξωτερικό.

Στη Ρέτζιο Εμίλια για την παιδική ανάπτυξη

Την ερχόμενη Τετάρτη, η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα μεταβεί στη Ρέτζιο Εμίλια της Ιταλίας για διήμερη επίσκεψη εργασίας.

Το ταξίδι θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της δράσης του Royal Foundation Centre for Early Childhood, το οποίο ίδρυσε η ίδια το 2021 και έχει περιγράψει ως «έργο ζωής».

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας δράσης της Κέιτ Μίντλετον τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στη σημασία των πρώτων χρόνων της ζωής για την ανάπτυξη των παιδιών.

Τι αναφέρει το Παλάτι του Κένσινγκτον

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε ότι η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επιστρέψει στα διεθνή ταξίδια.

«Η πριγκίπισσα ανυπομονεί να επισκεφθεί την Ιταλία την επόμενη εβδομάδα και να διερευνήσει από πρώτο χέρι πώς η προσέγγιση της Ρέτζιο Εμίλια δημιουργεί περιβάλλοντα όπου η φύση και οι ανθρώπινες σχέσεις αγάπης συνδυάζονται για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των παιδιών», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η επίσκεψη στην Ιταλία έρχεται να επιβεβαιώσει τη σταδιακή, αλλά ουσιαστική επιστροφή της Κέιτ Μίντλετον στα καθήκοντά της, με ένα θέμα που παραμένει σταθερά κεντρικό στη δημόσια παρουσία της.

