15 χρόνια γάμου για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον – Η ανάρτηση του πριγκιπικού ζεύγους

Το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας δημοσίευσε μια ζεστή οικογενειακή φωτογραφία με τα τρία τους παιδιά για να τιμήσει την 15η επέτειο του γάμου τους.

29 Απρ. 2026 22:36
Pelop News

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον γιορτάζουν σήμερα, 29 Απριλίου, 15 χρόνια από τον γάμο τους.

Με αφορμή την επέτειο, το πριγκιπικό ζεύγος της Ουαλίας δημοσίευσε μια οικογενειακή φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό τους στο Instagram. Στη φωτογραφία, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ απαθανατίζονται ξαπλωμένοι στο γρασίδι μαζί με τα τρία τους παιδιά, τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις.

Η λεζάντα που συνόδευε τη φωτογραφία είναι απλή και συγκινητική: «Γιορτάζοντας δεκαπέντε χρόνια γάμου».

Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 29 Απριλίου 2011 στο Αββαείο του Γουέστμινστερ, σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο. Από τότε, απέκτησαν τρία παιδιά και παραμένουν ένα από τα πιο δημοφιλή μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

