Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της σε περιοδεία της με την Κέρι Κατόνα, «An Evening with Katie Price and Kerry Katona», αφήνοντας το κοινό άφωνο

Κέιτι Πράις: Ισχυρίστηκε ότι Βρετανός τηλεοπτικός αστέρας τη βίασε πριν 20 χρόνια!
15 Οκτ. 2025 23:53
15 Οκτ. 2025 23:53
Η Κέιτι Πράις ισχυρίστηκε ότι ένας Βρετανός τηλεοπτικός αστέρας είναι ο άντρας, που φέρεται να τη βίασε πριν από περίπου 20 χρόνια!

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ζωντανής εμφάνισής της σε περιοδεία της με την Κέρι Κατόνα, «An Evening with Katie Price and Kerry Katona», αφήνοντας το κοινό άφωνο.

Η Πράις και η Κατόνα πραγματοποιούν αυτή την περίοδο μια περιοδεία με 38 στάσεις σε όλη τη Βρετανία, όπου μιλούν ανοιχτά για τη ζωή και τις εμπειρίες τους. Σε αρκετές εμφανίσεις τους, οι δύο γυναίκες έχουν κάνει προσωπικές εξομολογήσεις και αποκαλύψεις για δύσκολες στιγμές του παρελθόντος τους.

Σε πρόσφατη εκδήλωση στο Μπράντφορντ, η Κέιτι Πράις υποστήριξε ότι είχε δεχτεί επίθεση περίπου πριν από είκοσι χρόνια. Αυτή την εβδομάδα, σε παράσταση στο Στόκπορτ, αναφέρθηκε στο πρόσωπο του συγκεκριμένου άντρα, ο οποίος όπως λέει, τη βίασε. Πρόκειται για ένα όνομα που, μέχρι σήμερα, δεν είχε ποτέ αναφέρει δημοσίως.

Σημειώνεται ότι, το πρώην μοντέλο ανέφερε το όνομα του άντρα μπροστά στο κοινό — όμως αυτό δεν δημοσιεύτηκε στα ξένα μέσα ενημέρωσης για νομικούς λόγους και έτσι περιορίστηκαν να γράψουν ότι πρόκειται για «γνωστό Βρετανό τηλεοπτικό σταρ».

Η Πράις είχε δηλώσει στο παρελθόν, τόσο το 2009 όσο και το 2012, ότι δεν θα αποκάλυπτε ποτέ την ταυτότητα του άντρα. Το 2012, η αστυνομία του Σάρεϊ είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία ανέφερε ότι δεν θα διερευνήσει περαιτέρω τις καταγγελίες της, καθώς δεν είχε υποβληθεί επίσημη δήλωση ή καταγγελία.

Όπως είχε δηλώσει τότε εκπρόσωπος της αστυνομίας: «Η αστυνομία του Σάρεϊ αντιμετωπίζει όλες τις αναφορές για σεξουαλικά αδικήματα με απόλυτη σοβαρότητα και τις ερευνά διεξοδικά, ενθαρρύνοντας όποιον μπορεί να έχει υπάρξει θύμα να προσέλθει και να μιλήσει».

Η ανακοίνωση συνέχιζε: «Βάσει των ερευνών μας και της έλλειψης επιβεβαιωμένων πληροφοριών – ειδικά σε ό,τι αφορά τοποθεσίες και ημερομηνίες – έχουμε καταγράψει το περιστατικό, αλλά λόγω του ότι η υπόθεση ανήκει στο παρελθόν, εξαρτόμαστε από τη συνεργασία της κυρίας Πράις για να καταγραφεί επίσημα το αδίκημα και να προχωρήσει οποιαδήποτε έρευνα. Αν προκύψουν νέα στοιχεία, θα ερευνηθούν».

Το 2017, η Πράις είχε δηλώσει σε συνέντευξή της: «Με βίασε ένας διάσημος, αλλά όχι, δεν θα τον κατονομάσω ποτέ. Δεν θέλω όλη αυτή τη δραματικότητα. Δεν ξέρω καν αν γνωρίζει ότι έχω μιλήσει γι’ αυτό – μάλλον όχι».

Το 2022, στο ντοκιμαντέρ της «Trauma and Me», η Πράις αποκάλυψε ότι είχε πέσει ξανά θύμα βιασμού υπό την απειλή όπλου κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για το ριάλιτι της, «My Crazy Life», στη Νότια Αφρική το 2018.

Όπως είχε δηλώσει στην «Daily Mail»: «Όταν γυρίζαμε με το ITV στη Νότια Αφρική, δεν είχαμε καθόλου ασφάλεια. Αν είχαμε, θα μπορούσαν να είχαν αντιμετωπίσει τους έξι άντρες που μας επιτέθηκαν, με κράτησαν υπό την απειλή όπλου και με βίασαν».
