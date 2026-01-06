Κέλλας από Νέα Μηχανιώνα: Μήνυμα στήριξης στους αλιείς και τους αγρότες

Παρουσία κυβερνητικών στελεχών ο αγιασμός των υδάτων. Έμφαση στον πρωτογενή τομέα και στη σημασία της αλιείας για την τοπική οικονομία

Κέλλας από Νέα Μηχανιώνα: Μήνυμα στήριξης στους αλιείς και τους αγρότες
06 Ιαν. 2026 18:18
Pelop News

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μηχανιώνα ο εορτασμός των Θεοφανίων, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, έπειτα από πρόσκληση του Αλιευτικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας «Η Αγία Παρασκευή».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου και ο δήμαρχος Νέας Μηχανιώνας Θεόδωρος Τζέκος. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνου.

Ακολούθησε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού από αλιευτικό σκάφος στην προβλήτα της Νέας Μηχανιώνας, σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης. Ο υφυπουργός αντάλλαξε ευχές με τους αλιείς της περιοχής και συνεχάρη τον Συνεταιρισμό για τη διατήρηση των εθίμων που συνδέουν την αλιεία με την ορθόδοξη παράδοση και την τοπική ταυτότητα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του αλιευτικού κλάδου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής στη Νέα Μηχανιώνα. Αναφερόμενος στη σημασία των Θεοφανίων, τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που υπενθυμίζει την ανάγκη για πνευματική αναγέννηση, ενότητα και συλλογική ευθύνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το φως των Θεοφανίων αποτελεί μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα, τονίζοντας πως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς, οι άνθρωποι της παραγωγής, αξίζουν τον σεβασμό της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με τρόπο που θα διασφαλίζει δίκαιη ανταμοιβή, θα προσελκύει νέους ανθρώπους στην παραγωγή και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υφυπουργού με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κωνσταντίνο Νταουλτζή, τον αντιπρόεδρο Μιχαήλ Τσουρού και εκπροσώπους του κλάδου, με αντικείμενο τη βιωσιμότητα της αλιείας, τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και την ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων. Κατά τη συνάντηση, προσφέρθηκε στον κ. Κέλλα εικόνα πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Φανερωμένης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:11 Άνοια και Αλτσχάιμερ: Ο ρόλος των υδατανθράκων στη διατροφή – Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη
22:02 Τράπουλα: Τι σημαίνει πραγματικά η λέξη
21:54 Aνθρωποειδές ρομπότ: Πόσο κοστίζει για να κάνει δουλειές; στο σπίτι σου;
21:40 Σάκχαρο: Η πιο απλή κίνηση για να το ρίξετε
21:28 Το «καρμικό» μυστικό για τον καρκίνο που ενώνει την Κέιτ και τον βασιλιά Κάρολο
21:15 Ο «Καζαμίας» της «Π»: 5+1 μαντεψιές για το 2026
21:14 Ανακαλύψτε το «Μικρό Θιβέτ» της Ιταλίας
21:00 Ο Νίκος Γκάνος για το «ΟΧΙ» της ΕΡΤ για δεύτερη χρονιά για τη Eurovision 2026
20:45 Πάτρα – Φονικό σε κλαμπ: Την Παρασκευή απολογούνται οι τρεις άνδρες για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα
20:36 Αχαΐα: Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την κακοκαιρία
20:27 Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο: Έφυγε σε ηλικία 81 ετών η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη
20:20 Μετ΄ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων: Ουρές χιλιομέτρων
20:11 Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό των συμμάχων για την ασφάλεια στην Αρκτική»
20:01 Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
20:00 Η ταυτότητα της Πελοποννήσου
19:50 Σέρρες: Στον εισαγγελέα αύριο ο 16χρονος, πώς έγινε το έγκλημα
19:43 Ο Προμηθέας πρώτη μάχη απόψε στη Βουργουνδία με τη Σαλόν
19:38 Συναγερμός στα Χανιά: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Κεφάλι Κισάμου
19:29 Το μήνυμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα Θεοφάνεια
19:21 Πιερρακάκης από Φανάρι: Δημιουργούνται 600 νέες οργανικές θέσεις κληρικών σε όλο τον κόσμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 05/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ