Κέλλας από Νέα Μηχανιώνα: Μήνυμα στήριξης στους αλιείς και τους αγρότες

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας πραγματοποιήθηκε στη Νέα Μηχανιώνα ο εορτασμός των Θεοφανίων, παρουσία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστου Κέλλα, έπειτα από πρόσκληση του Αλιευτικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Νέας Μηχανιώνας «Η Αγία Παρασκευή».

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο βουλευτής της ΝΔ στη Β’ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου και ο δήμαρχος Νέας Μηχανιώνας Θεόδωρος Τζέκος. Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, προεξάρχοντος του μητροπολίτη Καλαμαριάς κ.κ. Ιουστίνου.

Ακολούθησε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού από αλιευτικό σκάφος στην προβλήτα της Νέας Μηχανιώνας, σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης. Ο υφυπουργός αντάλλαξε ευχές με τους αλιείς της περιοχής και συνεχάρη τον Συνεταιρισμό για τη διατήρηση των εθίμων που συνδέουν την αλιεία με την ορθόδοξη παράδοση και την τοπική ταυτότητα.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του αλιευτικού κλάδου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής στη Νέα Μηχανιώνα. Αναφερόμενος στη σημασία των Θεοφανίων, τόνισε ότι πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες εορτές της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που υπενθυμίζει την ανάγκη για πνευματική αναγέννηση, ενότητα και συλλογική ευθύνη.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το φως των Θεοφανίων αποτελεί μήνυμα ελπίδας και προοπτικής για τη χώρα, τονίζοντας πως οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς, οι άνθρωποι της παραγωγής, αξίζουν τον σεβασμό της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα με τρόπο που θα διασφαλίζει δίκαιη ανταμοιβή, θα προσελκύει νέους ανθρώπους στην παραγωγή και θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε συνάντηση του υφυπουργού με τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Κωνσταντίνο Νταουλτζή, τον αντιπρόεδρο Μιχαήλ Τσουρού και εκπροσώπους του κλάδου, με αντικείμενο τη βιωσιμότητα της αλιείας, τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου και την ενίσχυση των εισοδημάτων των αλιέων. Κατά τη συνάντηση, προσφέρθηκε στον κ. Κέλλα εικόνα πιστό αντίγραφο της Παναγίας της Φανερωμένης.

