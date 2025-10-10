Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας: 10.000 ασθενείς σε έναν χρόνο

Τους 10.000 έφτασαν οι εξυπηρετούμενοι στα εξωτερικά ιατρεία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας από τον Σεπτέμβριο του 2024 έως τον Αύγουστο 2025. Ο αριθμός αυτός είναι πολύ μεγαλύτερος εάν προστεθούν οι εισαγγελικές παραγγελίες και η διασύνδεση με το νοσοκομείο.

Τα στοιχεία αυτά μας έδωσε ο ψυχίατρος – Εεπιστημονικός υπεύθυνος Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας Γεώργιος Ρήγας με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας.

«Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) η πρόσβαση στις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας περιλαμβάνει την αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων, όπως το στίγμα της ψυχικής ασθένειας, το κόστος αντιμετώπισης, την έλλειψη ψυχιατρικών δομών / κατάλληλα εκπαιδευμένου εργατικού δυναμικού και τα γεωγραφικά εμπόδια, προκλήσεις που εμποδίζουν πολλούς ανθρώπους να λάβουν την απαραίτητη ενημέρωση και φροντίδα που μπορεί να χρειάζονται» σημειώνει ο κ. Ρήγας προσθέτοντας ότι:

«Σε όλη την υφήλιο το κοινωνικό στίγμα περιβάλλει την ψυχική ασθένεια ακόμη και σήμερα, εμποδίζοντας τους ασθενείς να αναζητήσουν βοήθεια. Το υψηλό κόστος των ψυχιατρικών υπηρεσιών και φαρμάκων σε συνδυασμό με την ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη για κάποια άτομα περιορίζουν την πρόσβαση, ειδικά για αυτούς με χαμηλό εισόδημα. Επίσης πολλοί δεν έχουν γνώση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που είναι διαθέσιμες στην περιοχή που κατοικούν ή βρίσκονται χιλιομετρικά μακριά από αυτές, ενώ άλλες φορές δεν μπορούν να αναγνωρίσουν οι ίδιοι ως ασθενείς ή οι οικείοι τους τα συμπτώματα που εμφανίζουν ως θεραπεύσιμη πάθηση».

Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Πάτρας της 6ης ΥΠΕ στην Τερψιθέα προσπαθεί συνεχώς για τη βελτίωση των υπηρεσιών του που προσφέρει απέναντι στους εξυπηρετούμενους, στις οικογένειές τους και στην κοινότητα. Για τη χρονιά Σεπτέμβριος 2024 – Αύγουστος 2025 ο κ. Ρήγας αναδεικνύει τα εξής :

1. Στα εξωτερικά ιατρεία εξυπηρετήθηκαν κατά προσέγγιση 10.000 ωφελούμενοι (είτε για ψυχιατρική εκτίμηση και παρακολούθηση, είτε για ψυχολογική υποστήριξη, είτε για λογοθεραπευτική εξυπηρέτηση και παρακολούθηση ενηλίκων, είτε για ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών και κατ΄ οίκον παρεμβάσεων), χωρίς να υπολογίζονται οι εισαγγελικές παραγγελίες και η διασύνδεση με το νοσοκομείο,

2. Διεπιστημονική Ομάδα του κέντρου παρείχε εφαρμογή προγραμμάτων σε 20 σχολεία της Πάτρας, που επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και φαινομένων εκφοβισμού/βίας αλλά και στις οικογενειακές/διαπροσωπικές σχέσεις και στην επικοινωνία, καθώς η πρόληψη μπορεί να μειώσει την έξαρση των φαινομένων της εποχής,

3. Η Ομάδα Ευεξίας, μέσα από τις δράσεις της (άθληση, περπάτημα στη φύση, επισκέψεις σε μουσεία και χώρους πολιτισμού) συμβάλλει στην αντιμετώπιση του στίγματος της ψυχικής ασθένειας και της θετικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των ωφελουμένων και των οικογένειών τους,

4. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού του κέντρου μας, μέσα από συνέδρια και επιμορφώσεις, αλλά και η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης φοιτητών στο χώρο μας, ενισχύει τις γνώσεις όλων στο κομμάτι της ψυχικής υγείας,

5. Η εφαρμογή του First Intake μέσω ΗΔΙΚΑ επέκτεινε την εμβέλεια των ραντεβού μας, αποκτώντας μία σύγχρονη και άμεση προσέγγιση της νεότερης γενιάς.

«Με την παραπάνω δράση του Κέντρου και άλλες που προγραμματίζονται, προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην μείωση του στίγματος για την ψυχική ασθένεια αλλά, κυρίως, να ενημερώσουμε τον ευρύτερο πληθυσμό ότι υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που μπορεί να έχει και δεν οφείλονται σε σωματική νόσο. Η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών μας αποτελεί ανακούφιση για τους ωφελούμενους, καθώς είναι ένας παράγοντας που τους κρατούσε μακριά από τη λήψη φροντίδας για την ασθένειά τους. Η ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για όλους, άλλωστε, είναι βασικός στόχος και κίνητρο για εμάς. Ελπίζουμε και αναμένουμε ακόμη μεγαλύτερη προσφορά, με ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή ωφελουμένων στις δράσεις μας». (ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ · 2610.439.569 · 2610.439.138 · mhcpatra{@}otenet.gr ·. Επιδαύρου 8, -Τερψιθέα Πατρών).

Οι φυσικές καταστροφές«πληγώνουν» την ψυχή

Στην ψυχική υγεία σε καταστροφές και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης αφιερώνεται η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Τέτοιες καταστροφές και καταστάσεις ανάγκης είναι οι φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί, πυρκαγιές, πλημμύρες), δυστυχήματα, πόλεμοι, τρομοκρατικές επιθέσεις ή υγειονομικές κρίσεις (π.χ. πανδημίες) που απειλούν τη ζωή και την ασφάλεια μεγάλων πληθυσμών και απαιτούν άμεση ανταπόκριση.

«Τα τελευταία χρόνια εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο επηρεάζονται από τέτοιες καταστροφές και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης βιώνοντας σχεδόν στο σύνολό τους έντονη ψυχολογική δυσφορία. Το 30% περίπου αυτών των ανθρώπων αναπτύσσουν τελικά σοβαρή επιβάρυνση της ψυχικής τους υγείας που περιλαμβάνει διαταραχή οξέος στρες και διαταραχή μετατραυματικού στρες, διαταραχές συνδεόμενες με αλκοόλ ή άλλες ουσίες, κατάθλιψη και αγχώδεις διαταραχές» επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία (ΕΨΕ), με αφορμή τη σημερινή ημέρα.

Η χώρα μας δυστυχώς δεν αποτέλεσε εξαίρεση και επλήγη από μια σειρά καταστροφών και επειγουσών καταστάσεων τα τελευταία χρόνια. «Η πανδημία, οι φυσικές καταστροφές, με την μορφή των πλημμυρών και των πυρκαγιών, καθώς και τραγικά δυστυχήματα, όπως αυτό που συνέβη στα Τέμπη, συγκλόνισαν τη χώρα μας αφήνοντας το αρνητικό ψυχολογικό αποτύπωμα τους, όχι μόνο σε όσους είχαν την δυστυχία να επηρεαστούν άμεσα ή έμμεσα από αυτές, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας» σημειώνουν οι εκπρόσωποι της επιστημονικής εταιρίας.

Διαπιστώνουν πως «καθίσταται επιτακτική η ανάληψη πρωτοβουλιών με συμμετοχή της κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης αλλά και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να σχεδιαστούν, με βάση και την διεθνή εμπειρία, αποτελεσματικές παρεμβάσεις που να αφορούν την ψυχική υγεία των πληθυσμών που θα βιώσουν τέτοιου είδους κρίσεις. Απαιτείται κατάλληλη προηγούμενη εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη όλων των επαγγελματιών που θα κληθούν να παρέμβουν στο πεδίο καθώς σε τέτοιες ακραίες και απαιτητικές καταστάσεις επιβαρύνεται και η δική τους ψυχική υγεία».

Μουσικός περίπατος για την ψυχική υγεία

«Η ψυχική υγεία δεν είναι δεδομένη· ενισχύεται όταν οι άνθρωποι έχουν δίπλα τους στήριξη, κοινότητα και ευκαιρίες έκφρασης. Ακόμα και μέσα στις καταστροφές, η ψυχική υγεία είναι δικαίωμα όλων και η δημιουργία μπορεί να γίνει πράξη ελπίδας» υπογραμμίζει ο Σύλλογος Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία Πάτρας διοργανώνει σήμερα δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης υπό τον τίτλο: «Μουσικός Περίπατος για την Ψυχική Υγεία».

«Ο Μουσικός Περίπατος αποτελεί μια συμβολική δραστηριότητα με την οποία θέλουμε να αναδείξουμε την αξία της κίνησης, της δημιουργικής έκφρασης και της συλλογικότητας ως μέσα ενδυνάμωσης και φροντίδας της ψυχικής υγείας» σημειώνουν οι άνθρωποι του ΣΟΨΥ και δίνουν ραντεβού στην Πλατεία Ολγας σήμερα και ώρα 6 το απόγευμα εμπρός του αγάλματος της Ελευθερίας. Τον περίπατο πλαισιώνουν μουσικά ο Νικόλαος Φορλίδας και η ομάδα κρουστών ΚρουστΑλήτες.

«Ολοι μαζί θα περπατήσουμε μια διαδρομή στο κέντρο της Πάτρας από την Πλατεία Ολγας ως την Πλατεία Γεωργίου Α’, παίζοντας μουσική και τραγουδώντας για την ψυχική υγεία με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, την πρόληψη, την καταπολέμηση του στίγματος και την προαγωγή της ψυχικής υγείας. Αφού φτάσουμε στην Πλατεία Γεωργίου Α’ , ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ανάμεσα στα δύο επιβλητικά σιντριβάνια της Πάτρας με θέα το Δημοτικό Θέατρο ΄΄Απόλλων΄΄, θα σχηματίσουμε το σύμβολο της ψυχικής υγείας, την πράσινη κορδέλα, προάγοντας την ελπίδα, την ενδυνάμωση και την αποδοχή» σημειώνουν οι διοργανωτές.

