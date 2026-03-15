Κένυα: 66 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες

Φονικές είναι οι πλημύρες στην Κένυα, καθώς ακόμη τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην χώρα μετά από έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, ανακοίνωσε η αστυνομία, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών της τελευταίας εβδομάδας σε τουλάχιστον 66.

Η πρωτεύουσα, το Ναϊρόμπι, επλήγη από νέες ισχυρές βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν και δεν αναφέρθηκαν νέοι θάνατοι.

Έντεκα άτομα διασώθηκαν όταν ένα μίνι μπας ταξί, γνωστό τοπικά ως matatu, κόλλησε καθώς η στάθμη του νερού ανέβαινε στο Ναϊρόμπι, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό της Κένυας, ενώ δύο παιδιά σώθηκαν από ένα πλημμυρισμένο σπίτι.

Οι έντονες βροχοπτώσεις της περασμένης εβδομάδας προκάλεσαν ξαφνικές πλημμύρες καθώς ποτάμια υπερχείλισαν, πλημμυρίζοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης.

Ορισμένοι δρόμοι έχουν κλείσει λόγω ζημιών σε γέφυρες στο Ναϊρόμπι, ενώ ορισμένα σχολεία πλημμύρισαν επίσης μετά τη νεροποντή του Σαββάτου.

Το υπουργείο Εσωτερικών προειδοποίησε την Κυριακή ότι διάφορα μέρη της χώρας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έντονες βροχοπτώσεις, αυξάνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών.

Γιατί το Ναϊρόμπι είναι τόσο ευάλωτο στις πλημμύρες;

Οι αρχές προέτρεψαν τους κατοίκους σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο έδαφος και περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν καταφύγιο.

Η αστυνομία αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται μετά τις «καταρρακτώδεις βροχές και τις επακόλουθες καταστροφικές πλημμύρες που πλήττουν διάφορα μέρη της χώρας».

Οι μισοί από τους νεκρούς – 33 άτομα – σημειώθηκαν στο Ναϊρόμπι, όπου η κακή αποχέτευση υπήρξε σημαντικός παράγοντας, μαζί με την απόφραξη ποταμών και υδάτινων οδών που προκλήθηκε από την άναρχη δόμηση.

Ο πρόεδρος William Ruto δήλωσε την Κυριακή ότι οι αρχές εργάζονται για τον καθαρισμό των φραγμένων συστημάτων αποχέτευσης, αλλά ο Ali είπε ότι δεν είδαν κανέναν και ότι ο Σύλλογος Κατοίκων του Parklands καθάρισε μόνος του τα συντρίμμια.

Ο Ruto δήλωσε επίσης ότι παραδίδονται προμήθειες τροφίμων έκτακτης ανάγκης και ιατρική βοήθεια στους πληγέντες.

Οι πλημμύρες δεν έπληξαν μόνο την Κένυα. Περισσότεροι από 100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Αιθιοπία μετά από πλημμύρες και κατολισθήσεις στα νότια της χώρας.

