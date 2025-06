Κένυα: Ματωμένη επέτειος, τουλάχιστον δύο νεκροί και 300 τραυματίες σε διαδηλώσεις κατά του Ρούτο

Στο Ναϊρόμπι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από σφαίρες σήμερα (25/6/2025) , κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που οργανώθηκαν στην Κένυα, όπου οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συγκρούονταν επί πολλές ώρες με τους συγκεντρωμένους νεαρούς, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από την αιματηρή καταστολή του πρωτοφανούς κινήματος των πολιτών.

Τουλάχιστον 300 είναι οι τραυματίες στο Ναϊρόμπι, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο μιας υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών. «Οι 67 είναι σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέρθηκαν στο εθνικό νοσοκομείο Κενιάτα», είπε αυτή η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί. Μεταξύ των θυμάτων υπάρχουν και ορισμένοι που πιστεύεται ότι φέρουν τραύματα από σφαίρες, πρόσθεσε.

📍Scenes in Kenya | Ruto must just Resign. He has failed the country. A vicious dictator controlled by imperialists. pic.twitter.com/UJRnM95L5Y

— Evaluator. (@_AfricanSoil) June 25, 2025