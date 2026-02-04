Κεραμέως: «Ιστορική εθνική κοινωνική συμφωνία» για τις Συλλογικές Συμβάσεις – Τι αλλάζει σε μισθούς και εργασιακά

Τον χαρακτήρα «ιστορικής εθνικής κοινωνικής συμφωνίας» απέδωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά την εισαγωγική της τοποθέτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ξεκίνησε η συζήτηση επί της Αρχής του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Όπως ανέφερε, το σχέδιο νόμου έρχεται να νομοθετήσει μια συμφωνία που υπογράφηκε πριν από περίπου δύο μήνες μεταξύ του υπουργείου Εργασίας και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων, αποτελώντας –όπως είπε– ένα κοινό έδαφος συνεννόησης που δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση ή πολιτικό χώρο.

Η κ. Κεραμέως κάλεσε τα κόμματα να προσεγγίσουν τη συζήτηση χωρίς κομματικές αντιπαραθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που φέρει τη σφραγίδα τόσο της κυβέρνησης όσο και των κοινωνικών εταίρων. «Η αμφισβήτηση αυτής της συμφωνίας δεν στρέφεται κατά της κυβέρνησης, αλλά κατά μιας ευρύτερης εθνικής σύμπραξης», τόνισε.

Νέα εποχή για τις Συλλογικές Συμβάσεις

Σύμφωνα με την υπουργό, η ιστορικότητα της συμφωνίας έγκειται αφενός στο εύρος της –καθώς για πρώτη φορά επετεύχθη συναίνεση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους– και αφετέρου στο περιεχόμενό της, που σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στην Ελλάδα.

Η συμφωνία καταργεί εναπομείνασες μνημονιακές ρυθμίσεις και στοχεύει στην αύξηση του αριθμού των εργαζομένων που καλύπτονται από ΣΣΕ, με οφέλη τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τις επιχειρήσεις. Για τους εργαζόμενους, όπως είπε, μεταφράζεται σε αυξήσεις μισθών, περισσότερες παροχές και σταθερό εργασιακό περιβάλλον. Για τις επιχειρήσεις, σε προβλεψιμότητα, ξεκάθαρους κανόνες και μείωση των συγκρούσεων στην αγορά εργασίας.

Τα δεδομένα της αγοράς εργασίας

Η υπουργός απέδωσε την επίτευξη της συμφωνίας και στη βελτίωση των βασικών δεικτών της αγοράς εργασίας τα τελευταία χρόνια. Επισήμανε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει στο 7,5%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών, ενώ από το 2019 έχουν δημιουργηθεί πάνω από 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπερνά πλέον τα 1.500 ευρώ.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το ποσοστό κάλυψης των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις παραμένει χαμηλό, γεγονός που καθιστούσε αναγκαία τη θεσμική παρέμβαση.

Οι τρεις βασικοί άξονες της συμφωνίας

Η Κοινωνική Συμφωνία στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες:

Ευκολότερη επέκταση των ΣΣΕ, με μείωση του απαιτούμενου ποσοστού κάλυψης εργαζομένων και νέους μηχανισμούς επέκτασης.

Πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη μιας ΣΣΕ, με καθιέρωση καθεστώτος πλήρους μετενέργειας και κατάργηση των μνημονιακών περιορισμών.

Επιτάχυνση των διαδικασιών επίλυσης διαφορών, μέσω νέου μηχανισμού ελέγχου στον ΟΜΕΔ.

Αναφορά στην τραγωδία στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ

Η κ. Κεραμέως ξεκίνησε την ομιλία της με αναφορά στο θανατηφόρο εργατικό δυστύχημα στη ΒΙΟΛΑΝΤΑ, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων. Τόνισε ότι ακόμη και ένα εργατικό δυστύχημα συνιστά τραγωδία και επανέλαβε τον στόχο της κυβέρνησης για αυστηροποίηση του πλαισίου υγείας και ασφάλειας στην εργασία και ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας.

Η συζήτηση επί της Αρχής του νομοσχεδίου συνεχίζεται στην Επιτροπή με τις τοποθετήσεις των κομμάτων.

