Κεραμέως: «Ιστορική κοινωνική συμφωνία» για τις συλλογικές συμβάσεις – Τα κόμματα προ των ευθυνών τους στη Βουλή

Την κατάθεση στη Βουλή της συμφωνίας κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις προανήγγειλε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, απευθύνοντας ευθεία πολιτική πρόκληση προς την αντιπολίτευση.

Όπως ανέφερε, πρόκειται για συμφωνία που έχει υπογραφεί από όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους – εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών – και, όπως τόνισε, «όλα τα κόμματα θα τεθούν προ των ευθυνών τους» όταν το σχετικό νομοσχέδιο έρθει προς ψήφιση.

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης περί απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, η υπουργός σημείωσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία έχει ήδη τύχει θετικής αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επισημαίνοντας την πρόσφατη παρέμβαση της εκτελεστικής αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία χαρακτήρισε τη συμφωνία «πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη».

Οι στόχοι για το 2026

Η Νίκη Κεραμέως ανέφερε ότι το υπουργείο Εργασίας θέτει τρεις βασικούς στόχους για το 2026:

Τη νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στις αρχές του έτους, με στόχο περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις, αυξημένους μισθούς και ενισχυμένη προστασία των εργαζομένων.

Την περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας, με έμφαση σε νέους, γυναίκες, άτομα με αναπηρία και εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και την προσέλκυση Ελλήνων του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Rebrain Greece.

Την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία ήδη καλύπτει σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε βασικούς κλάδους της οικονομίας.

Κοινωνική ασφάλιση και ψηφιοποίηση

Για τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η υπουργός έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων, τη βελτίωση του πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και τη μείωση των χρόνων αναμονής στα ΚΕΠΑ.

Παράλληλα, παρουσίασε στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας στο 8,2%, την αύξηση των συμβάσεων πλήρους απασχόλησης και την άνοδο των μισθών από το 2019 έως σήμερα, επισημαίνοντας ότι η αύξηση της απασχόλησης ενισχύει τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων.

Η συζήτηση για τη συμφωνία αναμένεται να μεταφερθεί σύντομα στη Βουλή, όπου τα κόμματα θα κληθούν να τοποθετηθούν επισήμως επί του περιεχομένου της και του πλαισίου εφαρμογής της.

