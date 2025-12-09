Κεραμέως: Πέντε πυλώνες για τη νέα αγορά εργασίας – Στο 8% η ανεργία, 500.000 νέες θέσεις από το 2019

Στη σημαντική μεταβολή της εικόνας της ελληνικής αγοράς εργασίας τα τελευταία έξι χρόνια αναφέρθηκε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, παρουσιάζοντας συγκεκριμένα στοιχεία για τη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των μισθών και τη δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Μιλώντας στο 27ο Annual Capital Link – Invest in Greece Forum, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι η ανεργία μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, από το 18% το 2019 στο 8% το 2025, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για αποτέλεσμα διαδοχικών μεταρρυθμίσεων με μετρήσιμο αποτύπωμα.

Οι πέντε άξονες της νέας αγοράς εργασίας

Η υπουργός παρουσίασε πέντε βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους, όπως ανέφερε, οικοδομείται η σύγχρονη αγορά εργασίας της χώρας.

Πρώτος πυλώνας: Η ενίσχυση της απασχόλησης σε κρίσιμες πληθυσμιακές ομάδες. Όπως ανέφερε, αξιοποιείται το ανεκμετάλλευτο δυναμικό νέων, γυναικών, ατόμων με αναπηρία και συνταξιούχων. Η ανεργία των νέων έχει μειωθεί κατά 48% σε σχέση με το 2019, ενώ η ανεργία των γυναικών έχει μειωθεί πάνω από 50%, με εργαλεία όπως οι διευρυμένες γονικές άδειες και οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Παράλληλα, πλέον τα άτομα με αναπηρία μπορούν να εργάζονται χωρίς περικοπή στη σύνταξή τους, ενώ οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι αυξήθηκαν από 35.000 σε πάνω από 250.000.

Δεύτερος πυλώνας: Η επένδυση στις δεξιότητες και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Περισσότεροι από 450.000 πολίτες έχουν ήδη ολοκληρώσει προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων σε πράσινους και ψηφιακούς τομείς, με στόχο οι 500.000 έως το 2026. Οι Σχολές Μαθητείας του Υπουργείου παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση σε 38 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με ποσοστά επαγγελματικής απορρόφησης που πλησιάζουν το 100%.

Τρίτος πυλώνας: Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Από το 2019, πάνω από 250.000 πολίτες έχουν βρει εργασία μέσω προγραμμάτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Τέταρτος πυλώνας: Η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ψηφιακής καινοτομίας. Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καλύπτει σήμερα σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους, καταγράφοντας τον πραγματικό χρόνο εργασίας και περιορίζοντας την αδήλωτη απασχόληση. Όπως σημείωσε η υπουργός, οι έλεγχοι έχουν ενταθεί και η συμμόρφωση των επιχειρήσεων έχει βελτιωθεί αισθητά.

Πέμπτος πυλώνας: Η μετατροπή του brain drain σε brain gain. Μέσω της δράσης ReBrain Greece έχουν συνδεθεί χιλιάδες Έλληνες του εξωτερικού με την ελληνική αγορά εργασίας. Σε εκδηλώσεις σε Άμστερνταμ, Ντίσελντορφ, Λονδίνο και Στουτγάρδη συμμετείχαν πάνω από 5.000 ενδιαφερόμενοι, ενώ πρόσφατη εκδήλωση στη Νέα Υόρκη προσέλκυσε πάνω από 1.500 Έλληνες από ΗΠΑ και Καναδά. Όσοι επαναπατρίζονται μπορούν να αιτηθούν 50% μείωση στον φόρο εισοδήματος για επτά χρόνια.

Οι βασικοί δείκτες της εξαετίας

Η κ. Κεραμέως παρουσίασε και συνοπτικό πίνακα των μεταρρυθμιστικών αποτελεσμάτων:

Μείωση ανεργίας από 18% σε 8%

Αύξηση κατώτατου μισθού από 650 ευρώ σε 880 ευρώ

Δημιουργία άνω των 500.000 νέων θέσεων εργασίας

Ποσοστό πλήρους απασχόλησης στο 76,4%

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 5,5 μονάδες

Σχεδόν 2 εκατ. εργαζόμενοι στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

2,2 εκατ. περισσότερες δηλωμένες υπερωρίες σε έναν χρόνο

420.000 Έλληνες επέστρεψαν από το εξωτερικό

Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου για την αγορά εργασίας, ο οποίος –όπως είπε– ενισχύει τόσο την ευελιξία όσο και τα δικαιώματα των εργαζομένων.

«Με την ευθυγράμμιση των συμφερόντων εργαζομένων, επιχειρήσεων και πολιτείας, η Ελλάδα διαμορφώνει ένα πλαίσιο ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και κοινής ευημερίας», κατέληξε.

