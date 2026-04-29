Κέρδισαν το χειροκρότημα Γκόργκου και Ζαφειροπούλου της ΝΕΠ

Η κολυμβητική ομάδα της ΝΕΠ είδε δυο ακόμη επιτυχίες στην πισίνα, αυτήν τη φορά από την Κωνσταντίνα Γκόργκου και τη Βασιλική Ζαφειροπούλου.

Κέρδισαν το χειροκρότημα Γκόργκου και Ζαφειροπούλου της ΝΕΠ Ικανοποίηση στη ΝΕΠ για Γκόργκου και Ζαφειροπούλου
29 Απρ. 2026 22:57
Εξαιρετική ήταν η εμφάνιση και των δύο κολυμβητριών της ΝΕΠ, που πήραν μέρος στην ημερίδα μεγάλων αποστάσεων για την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Η Κωνσταντίνα Γκόργκου τερμάτισε 3η με χρόνο 1.04.17 και η Βασιλική Ζαφειροπούλου πήρε την 5η θέση με χρόνο 1 05.08.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο κολυμβήτριες της ΝΕΠ, ήταν οι μικρότερες σε ηλικία αθλήτριες, μιας και αγωνίστηκαν με μεγαλύτερες αθλήτριες στον συγκεκριμένο αγώνα και οι μοναδικές της ηλικίας τους που έλαβαν μέρος. Αυτό που κέρδισαν ήταν η εμπειρία ενός μεγάλου και δύσκολου αγώνα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες χρονιές στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων και open water.
Συγχαρητήρια και στα δύο κορίτσια!

Κέρδισαν το χειροκρότημα Γκόργκου και Ζαφειροπούλου της ΝΕΠ Κέρδισαν το χειροκρότημα Γκόργκου και Ζαφειροπούλου της ΝΕΠ

