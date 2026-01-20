Κίεβο: Διακοπές σε ρεύμα και νερό μετά από νυχτερινή ρωσική επίθεση

Χωρίς ηλεκτροδότηση και υδροδότηση έμειναν τμήματα του Κιέβου μετά από συνδυασμένη νυχτερινή επίθεση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης.

Όπως ανέφερε μέσω Telegram ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, πλήγμα που σημειώθηκε στην ανατολική όχθη του ποταμού Δνείπερου προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε συγκεκριμένους τομείς της πόλης. Παράλληλα, κτίριο υπέστη ζημιές, ενώ ένας άνθρωπος τραυματίστηκε.

Την ίδια ώρα, σε ανεπίσημους λογαριασμούς στο Telegram αναρτήθηκαν φωτογραφίες από πολυκατοικίες βυθισμένες στο σκοτάδι, αποτυπώνοντας τις συνέπειες των πληγμάτων στην καθημερινότητα των κατοίκων.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για ζημιές σε αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και για οχήματα που τυλίχθηκαν στις φλόγες, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



