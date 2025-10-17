Κίεβο: «Η Ρωσία κατέρριψε δικό της μαχητικό αεροσκάφος»!

Συνεχώς αυξάνονται οι αναφορές πως οι δυνάμεις της αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψε δικό της μαχητικό αεροσκάφος, στην Κριμαία, κατά τη διάρκεια αναχαίτησης drones προερχόμενα από την Ουκρανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.10.2025).

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι δυνάμεις αεράμυνας της Ρωσίας «προσπαθούσαν τόσο ενεργά να αποκρούσουν τις ουκρανικές επιθέσεις που κατέληξαν να καταρρίψουν το δικό τους αεροσκάφος πάνω από την Κριμαία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η μάχη συνεχίζεται» ενώ οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν μονάδες για την έρευνα και διάσωση του πληρώματος στο σημείο όπου κατέρριψαν το δικό τους μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-30SM.

Around 00:00 UTC, during an air defense mission as part of the standby forces, a Su-30SM (RF-95820, Red 04) was destroyed by friendly fire after taking off from Tikhoretsk. The condition of the crew remains unknown. A search and rescue operation was launched during the night. pic.twitter.com/O4XVVYtLO9 — AviVector (@avivector) October 17, 2025

Όπως υποστήριξε το Κίεβο, το περιστατικό έγινε εν μέσω μιας επιδρομής ουκρανικών drones και πυραύλων που είχε ως στόχο ρωσικές στρατιωτικές υποδομές στην χερσόνησο της Κριμαίας.

