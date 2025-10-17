Κίεβο: «Η Ρωσία κατέρριψε δικό της μαχητικό αεροσκάφος»!

Το περιστατικό έγινε εν μέσω μιας επιδρομής ουκρανικών drones και πυραύλων που είχε ως στόχο ρωσικές στρατιωτικές υποδομές στην χερσόνησο της Κριμαίας

17 Οκτ. 2025 13:12
Pelop News

Συνεχώς αυξάνονται οι αναφορές πως οι δυνάμεις της αεροπορικής άμυνας της Ρωσίας κατέρριψε δικό της μαχητικό αεροσκάφος, στην Κριμαία, κατά τη διάρκεια αναχαίτησης drones προερχόμενα από την Ουκρανία, τα ξημερώματα της Παρασκευής (17.10.2025).

Ο Ντμίτρο Πλετεντσούκ, εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, σε δηλώσεις του ανέφερε πως οι δυνάμεις αεράμυνας της Ρωσίας «προσπαθούσαν τόσο ενεργά να αποκρούσουν τις ουκρανικές επιθέσεις που κατέληξαν να καταρρίψουν το δικό τους αεροσκάφος πάνω από την Κριμαία».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «η μάχη συνεχίζεται» ενώ οι ρωσικές δυνάμεις ανέπτυξαν μονάδες για την έρευνα και διάσωση του πληρώματος στο σημείο όπου κατέρριψαν το δικό τους μαχητικό αεροσκάφος τύπου Su-30SM.

Όπως υποστήριξε το Κίεβο, το περιστατικό έγινε εν μέσω μιας επιδρομής ουκρανικών drones και πυραύλων που είχε ως στόχο ρωσικές στρατιωτικές υποδομές στην χερσόνησο της Κριμαίας.
