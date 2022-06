Κίεβο – Πυραυλική επίθεση: Διασώστες έβγαλαν ζωντανή από τα χαλάσματα 7χρονη – ΦΩΤΟ

Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν ένα 9ώροφο κτίριο κατοικιών και ένα κτιριακό συγκρότημα, όπου στεγάζεται ένα νηπιαγωγείο, στο κέντρο του Κιέβου σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας άλλους πέντε.

Αυτό ανακοίνωσαν αξιωματούχοι καθώς η Μόσχα εντατικοποιεί τα αεροπορικά πλήγματα στην Ουκρανία για δεύτερη ημέρα, μετέδωσε το Reuters.

Πυροσβέστες έσβησαν την φωτιά που είχε ξεσπάσει σε ένα εννιαώροφο κτίριο κατοικιών στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι στο κέντρο της πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Ένας κρατήρας σχηματίστηκε στη στέγη του κτιρίου και συντρίμμια εκτοξεύτηκαν στα σταθμευμένα αυτοκίνητα μπροστά από το κτίριο.

«Οι διασώστες ανέσυραν ζωντανό ένα επτάχρονο κορίτσι. Τώρα προσπαθούν να σώσουν την μητέρα του. Υπάρχουν άνθρωποι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και όπως έγραψε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Telegram, πολλοί άνθρωποι έχουν ήδη διακομιστεί στο νοσοκομείο.

Φωτογραφία από την διάσωση της 7χρονης δημοσίευσε ο Ντμίτρι Κουλέμπα στο Twitter, γράφοντας ότι το παιδί κοιμόταν, ενώ ο πύραυλος χτύπησε το σπίτι της.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022