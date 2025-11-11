Κικίλιας από Κάιρο: Εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου σε ναυτιλία και ενέργεια

Στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου “TransMEA 2025”, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας είχε συνάντηση με τον υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου Karim Badawi, σε μια συζήτηση που διεξήχθη σε ιδιαίτερα φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στην ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Αιγύπτου στους τομείς της ναυτιλίας και της ενέργειας, με έμφαση στον στρατηγικό ρόλο του ελληνόκτητου εμπορικού στόλου στη μεταφορά LNG παγκοσμίως.

Εξετάστηκαν, επίσης, οι ισχυροί δεσμοί ανάμεσα σε ελληνικές και αιγυπτιακές εταιρείες και λιμένες, καθώς και οι υποδομές FSRU (πλωτές μονάδες αποθήκευσης και επαναεριοποίησης), που αποτελούν κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι «οι πολιτικές ηγεσίες οφείλουν να εργάζονται για την ευημερία των πολιτών τους, μέσα από νέες θέσεις εργασίας, μείωση του πληθωρισμού και του κόστους ενέργειας», ενώ συζητήθηκε και η στενότερη συνεργασία των δύο χωρών στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι, καθώς πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης, η Ελλάδα και η Αίγυπτος διαθέτουν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη κοινών επενδυτικών και ενεργειακών έργων που θα ενισχύσουν την περιφερειακή σταθερότητα και την ευημερία των λαών τους.

