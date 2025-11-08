Κικίλιας: «Άβατα δεν υπάρχουν – Ο νόμος θα ισχύει παντού» – Σχέδιο για αφοπλισμό και αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνια

«Άβατα δεν υπάρχουν, ο νόμος πρέπει να ισχύει παντού», δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στο MEGA, τονίζοντας την ανάγκη για διακομματική συναίνεση στο ζήτημα της οπλοκατοχής. Όπως είπε, στόχος είναι ο εθελοντικός αφοπλισμός σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν έρθει «ο νόμος με τον πιο σκληρό τρόπο».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής, ο υπουργός σημείωσε: «Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι πρώτος τη τάξει υπουργός, είναι καλός συνάδελφος και έχει το θάρρος της γνώμης του, αλλά δεν συμφωνώ».





Σχετικά με τις ελληνοαμερικανικές συμφωνίες, ο Κικίλιας επεσήμανε πως αποτελούν «δυνατές και στρατηγικές συνεργασίες» που θα πρέπει να αποτυπωθούν στην καθημερινότητα των πολιτών μέσω της μείωσης του κόστους ζωής και των τιμών ενέργειας. Όπως είπε: «Η δυνατότητα τέτοιων συμφωνιών πρέπει να έχει ως στόχο τη μείωση του πληθωρισμού και των τιμών στα εμπορικά προϊόντα για τη μέση ελληνική οικογένεια».

Ο υπουργός υπογράμμισε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στο παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο, σημειώνοντας πως «το 80-90% του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά της θαλάσσης» και ότι ο ελληνόκτητος στόλος είναι «ο πρώτος στον κόσμο».

Για τις επενδύσεις των ΗΠΑ, αποκάλυψε πως το επόμενο βήμα μετά τις συμφωνίες του Ζαππείου είναι οι συζητήσεις για αμερικανικές επενδύσεις σε ναυπηγεία και λιμάνια με στρατηγικό ρόλο στη Μεσόγειο: «Θα γίνουν αμερικανικές επενδύσεις σε λιμάνι ή λιμάνια με ενεργειακή χρήση, σύνδεση με σιδηρόδρομο και αεροδρόμιο, που θα εξυπηρετούν εμπορικές, γεωστρατηγικές και ενδεχομένως αμυντικές ανάγκες».





Ο Κικίλιας έκανε ειδική αναφορά στην πιθανότητα δημιουργίας νέου FSRU και στην ενίσχυση υποδομών για LNG, cargo και πολεμικά πλοία, χαρακτηρίζοντας τα λιμάνια της χώρας «κεντρικούς πυλώνες της εθνικής στρατηγικής».

