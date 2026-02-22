Κικίλιας: «Εχθρός στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας χαρακτήρισε τους σύγχρονους λαθρέμπορους ως τον πραγματικό εχθρό στο μεταναστευτικό ζήτημα, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Real News» που δημοσιεύθηκε την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026.

«Εχθρός μας στο μεταναστευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες-κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα», δήλωσε ο κ. Κικίλιας. Τόνισε ότι η Ελλάδα φυλάσσει χιλιάδες μίλια θαλάσσιων συνόρων – σύνορα της πατρίδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με το Λιμενικό Σώμα να επιτελεί «ύψιστο πατριωτικό έργο», πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. «Οι λιμενικοί μας έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο και θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το Σώμα δέχεται κάθε διοικητική ή δικαστική έρευνα για τις επιχειρήσεις του.

Αναβάθμιση του Λιμενικού

Ο υπουργός παρουσίασε το «ΑΙΓΙΣ 2» ως την πιο ουσιαστική παρέμβαση για το Λιμενικό Σώμα τα τελευταία χρόνια, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων. Κεντρικό στοιχείο είναι η δημιουργία ενός υπερσύγχρονου Κέντρου Επιχειρήσεων (War Room), που θα αντικαταστήσει τον παλιό Θάλαμο Επιχειρήσεων και θα συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες και όλα τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης.

Παράλληλα, προβλέπεται:

Απόκτηση νέων πλοίων ανοιχτής θαλάσσης 80 μέτρων

Παράκτια περιπολικά και ταχέα καταδιωκτικά

Ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων (εναέριων, επιφανείας και υποβρύχιων) για συνεχή εικόνα σε απομακρυσμένες περιοχές

«Οι διαδικασίες τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, όπως στο ΑΙΓΙΣ της Πολιτικής Προστασίας, και σύντομα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις», ανέφερε ο κ. Κικίλιας.

Εκλογές, εξωτερική πολιτική και ακρίβεια

Σχετικά με τις επερχόμενες εκλογές, ο υπουργός υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει αυτοδυναμία, ποντάροντας στο έργο της κυβέρνησης για ασφάλεια, ανάπτυξη και προκοπή. Για τη συνταγματική αναθεώρηση εξέφρασε την ελπίδα να μην πάει χαμένη, όπως οι προηγούμενες, απαιτώντας σεβασμό στους θεσμούς και πολιτικές συγκλίσεις.

Στην εξωτερική πολιτική τόνισε την ανάγκη διαύλων επικοινωνίας ακόμη και με χώρες που διαφωνούμε ριζικά σε θέματα κυριαρχίας, χωρίς όμως υποχωρήσεις. «Συζητούμε, αλλά δεν υποχωρούμε. Μακάρι η Τουρκία να επιδείξει διάθεση συνεργασίας», είπε, προσθέτοντας ότι η ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού εξασφαλίζει ειρήνη από θέση ισχύος.

Για την ακρίβεια, χαρακτήρισε το πρόβλημα «εισαγόμενο», αλλά υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση οφείλει λύσεις. Αναφέρθηκε σε μειώσεις φορολογίας, ενίσχυση εισοδήματος και πολιτικές αύξησης επενδύσεων για δικαιότερη κατανομή πλούτου. Ειδικά για τη ναυτιλία, θυμήθηκε την προσπάθεια συγκράτησης των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων πέρυσι και κάλεσε τους νέους να δουν τον κλάδο ως σοβαρή επαγγελματική διέξοδο.

