Κικίλιας για Master Plan λιμένα Πατρών: Νέες υποδομές, επενδύσεις και θέσεις εργασίας
26 Ιαν. 2026 9:34
Η έγκριση του Master Plan του λιμένα Πατρών από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα σε ΦΕΚ, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας περιόδου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του λιμανιού.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το λιμάνι της Πάτρας θα αναπτύξει νέες υποδομές στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και του τουρισμού, ενισχύοντας τον ρόλο του ως κόμβος συνδυασμένων μεταφορών. Η εφαρμογή του Master Plan αναμένεται να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης στην τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον θαλάσσιο τουρισμό, με την προώθηση της κρουαζιέρας και την κατασκευή της νέας Patradise Yacht Marina, που θα διαθέτει 212 θέσεις ελλιμενισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα ενισχύσουν την εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, το Master Plan προβλέπει σειρά έργων αναβάθμισης, «πράσινων» παρεμβάσεων και νέων υποδομών για την ακτοπλοΐα και τις εμπορευματικές μεταφορές, με στόχο έναν σύγχρονο, λειτουργικό και φιλικό προς την πόλη λιμένα.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, τόνισε: «Με την έγκριση του Master Plan του λιμένα της Πάτρας ανοίγουμε τον δρόμο για σημαντικές επενδύσεις στις μεταφορές, στην ενέργεια και στον τουρισμό, που θα δώσουν ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα και θα δημιουργήσουν νέες, εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους της ευρύτερης περιοχής».

Σημειώνεται ότι το σχέδιο διαμορφώνει για πρώτη φορά ένα σταθερό πλαίσιο για την υλοποίηση των έργων τα επόμενα χρόνια, με σαφείς κανόνες και επιτάχυνση των διαδικασιών, ανοίγοντας τον δρόμο για ένα σύγχρονο λιμάνι που θα συνδέει τη Δυτική Ελλάδα με διεθνείς προορισμούς.

