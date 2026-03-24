Κικίλιας για τα 300 εκατ.: Στήριξη τώρα σε αγορά και κοινωνία, με το βλέμμα σε ακτοπλοΐα και ναυτικούς

Για μια ακόμη κρίσιμη φάση κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να στηρίξει την κοινωνία και την οικονομία έκανε λόγο ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για τέσσερα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Κικίλιας περιέγραψε το διεθνές περιβάλλον ως εξαιρετικά ασταθές, σημειώνοντας ότι το πιο τραγικό που μπορεί να συμβεί είναι ο πόλεμος, πολύ περισσότερο όταν η ένταση περνά πλέον και σε χτυπήματα κατά ενεργειακών στόχων και υποδομών. Όπως ανέφερε, σε ένα τέτοιο σκηνικό δεν μπορούν να υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις, καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι μπορεί να ξημερώσει την επόμενη ημέρα.

Μέσα σε αυτή την αβεβαιότητα, όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά σε προπαρασκευαστικές κινήσεις, έχοντας επίγνωση ότι η ακτοπλοΐα είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τουρισμό, τις υπηρεσίες και συνολικά με σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ της χώρας. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, δίνεται ιδιαίτερο βάρος στην απορρόφηση των πιέσεων ώστε να μην περάσει το κόστος στις οικογένειες και στους πολίτες που θα χρειαστεί να ταξιδέψουν.

Ο υπουργός υπενθύμισε ότι την προηγούμενη χρονιά η κυβέρνηση είχε προχωρήσει σε μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, διαθέτοντας 27 εκατ. ευρώ στον κλάδο της ακτοπλοΐας, με αποτέλεσμα -όπως υποστήριξε- να ανασχεθούν οι αυξήσεις στα εισιτήρια. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά οδήγησε ακόμη και σε εκπτώσεις που έφτασαν έως το 32% σε εισιτήρια, καμπίνες και οχήματα.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τη νέα κυβερνητική παρέμβαση, εξηγώντας ότι μετά από συζητήσεις που είχαν γίνει έγκαιρα με τον κλάδο της ακτοπλοΐας, ο πρωθυπουργός προχώρησε στις ανακοινώσεις ώστε να μη μετακυλιστεί το επιπλέον κόστος στους πολίτες. Όπως τόνισε, δίνεται άμεσα ποσό 56 εκατ. ευρώ που αφορά τις υποχρεωτικές εκπτώσεις στα εισιτήρια, τις οποίες έως τώρα επωμίζονταν οι ίδιες οι ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Ο Βασίλης Κικίλιας συνέδεσε τη φετινή παρέμβαση με την περσινή, λέγοντας ότι μετά τα 27 εκατ. ευρώ του 2025, προστίθενται τώρα άλλα 56 εκατ. ευρώ με στόχο να συγκρατηθούν οι τιμές. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η φετινή συγκυρία είναι πολύ διαφορετική, καθώς -όπως είπε- δεν πρόκειται για μια φυσιολογική κατάσταση, αλλά για πόλεμο, του οποίου κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τη διάρκεια.

Τόνισε ακόμη ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί με ψυχραιμία και βήμα-βήμα, επιμένοντας ότι η άμεση ενεργοποίηση των 300 εκατ. ευρώ αποσκοπεί στο να στηρίξει τόσο την αγορά όσο και τους επαγγελματίες, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης απειλούν να περάσουν στην πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της ασφάλειας των Ελλήνων ναυτικών, το οποίο χαρακτήρισε κορυφαίας σημασίας. Όπως υπογράμμισε, πέρα από τα οικονομικά μέτρα, για το υπουργείο Ναυτιλίας το σημαντικότερο είναι η προστασία των ανθρώπων που βρίσκονται στα πλοία και επιχειρούν σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη και επικίνδυνη περιοχή.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, μέχρι στιγμής έχουν πληγεί 27 πλοία διαφόρων σημαιών, ενώ στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται σήμερα 138 ελληνόκτητα και ελληνικής σημαίας πλοία. Από αυτά, 11 πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και άλλα δύο στον Κόλπο του Ομάν.

Όπως εξήγησε, υπάρχει καθημερινή επικοινωνία του Θαλάμου Επιχειρήσεων με τα συγκεκριμένα πλοία, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση για τις συνθήκες που επικρατούν και να δίνονται οι απαραίτητες οδηγίες, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Κλείνοντας, ο υπουργός Ναυτιλίας υποστήριξε ότι για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση, μέσω του πρωθυπουργού, δείχνει ότι σε περιόδους κρίσης παρεμβαίνει με αποφάσεις που στοχεύουν στη στήριξη της κοινωνίας. Όπως ανέφερε, αυτό που ζητούν οι πολίτες είναι ασφάλεια, σοβαρότητα και οργανωμένη αντιμετώπιση, και σε αυτό το πλαίσιο απέδωσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη τον κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια διαχείρισης των κρίσιμων αυτών εξελίξεων.

