Κικίλιας για τη Χίο: «Ανείπωτη θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών – Μηδενική ανοχή στους διακινητές»

Δήλωση για την πολύνεκρη τραγωδία ανοιχτά της Χίου έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας, εκφράζοντας τη θλίψη του για τους νεκρούς και τη στήριξή του στους τραυματίες και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

04 Φεβ. 2026 12:15
Pelop News

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών στη Χίο εξέφρασε με δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι «η σκέψη μας είναι με τους τραυματίες μετανάστες και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος».

Όπως ανέφερε, «οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας», υπογραμμίζοντας ότι θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, τόσο των μεταναστών όσο και των στελεχών του Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα οποία –όπως είπε– με αυταπάρνηση επιτελούν το καθήκον της φύλαξης των θαλάσσιων συνόρων και της διάσωσης ανθρώπων.

Ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι η Πολιτεία επιδεικνύει και θα συνεχίσει να επιδεικνύει «μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα διακίνησης.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί «με διαφάνεια και επαγγελματισμό», ενώ ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση διάσωσης στη θάλασσα, καθώς και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τους διασώστες, το ΕΚΑΒ, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου.

