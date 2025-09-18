Κικίλιας: «Οι ΗΠΑ παράγουν LNG και η Ελλάδα»

Βασίλης Κικίλιας: «Οι ΗΠΑ παράγουν LNG και η Ελλάδα, με τον πανίσχυρο στόλο της, μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο».

 

Κικίλιας: «Οι ΗΠΑ παράγουν LNG και η Ελλάδα»
18 Σεπ. 2025 10:07
Pelop News

Σειρά σημαντικών συναντήσεων με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κογκρέσου πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών και Επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (National Energy Dominance Council, NEDC), Doug Burgum, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του τελευταίου στην Ελλάδα. Η συνάντηση ήρθε ως άμεση συνέχεια των όσων συζητήθηκαν μόλις μία εβδομάδα πριν, ήταν απόλυτα προσανατολισμένη στην παραγωγή άμεσων αποτελεσμάτων και αποτέλεσε άλλο ένα ορόσημο στην εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στο ναυπηγικό και ναυτιλιακό τομέα, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία, δεδομένης της πρωτοκαθεδρίας της, μπορεί να προσφέρει πολλά σε μία άκρως σημαντική συγκυρία για τη ναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το κομβικό θέμα της παραγωγής LNG από την Αμερική, το οποίο, όπως υπογράμμισε ο Β. Κικίλιας, μεταφέρει ο ελληνόκτητος στόλος – ο ισχυρότερος στόλος παγκοσμίως – με σταθερότητα, ασφάλεια και αξιοπιστία σε όλο τον κόσμο, σε συμμάχους και φίλους.

Στη συνάντηση (παρουσία της Πρέσβεως της Ελλάδας κας Κατερίνας Νασίκα) συμμετείχαν, επίσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) των ΗΠΑ, Jarrod Agen και η Ανώτερη Σύμβουλος σε θέματα Πολιτικής του NEDC, Brittany Kelm, οι οποίοι στη συνέχεια, υποδέχθηκαν τον κ. Κικίλια στις εγκαταστάσεις του Συμβουλίου στον Λευκό Οίκο.

Ο Υπουργός πραγματοποίησε, επίσης, συνάντηση με τον Joshua (Τζος) Volz, Αναπληρωτή Βοηθό Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ (Deputy Assistant Secretary, U.S. Department of Energy), στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ. Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζει η θέση της Ελλάδας, η οποία βρίσκεται στο σταυροδρόμι σημαντικών γεωστρατηγικών ενεργειακών projects, όπως ο Κάθετος Διάδρομος. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι στρατηγικές επενδυτικές συνεργασίες που συνδέουν ναυτιλία, ενέργεια και ναυπηγεία και τα αμοιβαία, επωφελή αποτελέσματα που μπορούν να επιτύχουν οι δύο χώρες σε αυτούς τους κλάδους.

Ο κ. Κικίλιας είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Προσωπάρχη (Chief of Staff), κ. Sam Mulopoulos και την Αναπληρώτρια Προσωπάρχη, κα Zoe Sofos, του Γραφείου του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ (US Trade Representative, USTR). Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από το USTR, σχετικά με την αναμενόμενη επιβολή λιμενικών τελών εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένες κατηγορίες πλοίων και υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Υπουργός είχε, επίσης, συνάντηση σε πολύ θερμό κλίμα, με τον Γερουσιαστή Jerry Moran, έναν εξαιρετικά έμπειρο πολιτικό, που εκλέγεται στην πολιτεία του Κάνσας από το 2010. Τον ευχαρίστησε για τη φιλία του προς την Ελλάδα, καθώς και για την κατανόηση και την αλληλεγγύη που έχει επιδείξει αναφορικά με τις προκλήσεις που επικρατούν στη γειτονιά μας. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η εμβάθυνση της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα της Ναυτιλίας, δεδομένης της ιδιότητας του κ. Moran ως μέλους της αρμόδιας Επιτροπής της Γερουσίας για το Εμπόριο και τις Μεταφορές.

Τέλος, ο Β. Κικίλιας παραβρέθηκε σε δεξίωση που παρατέθηκε προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχη, Βαρθολομαίου, με τιμώμενο προσκεκλημένο τον Mike Johnson, Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ (Speaker of the House) και οικοδεσπότη τον John S. Koudounis, Άρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πρόεδρο & CEO της Calamos Investments.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
19:06 Πάτρα: Ποιες περιοχές θα μείνουν χωρίς νερό το Σάββατο και την Κυριακή
18:59 Οριστικά στη Νέα Υόρκη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – Πότε θα γίνει
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ