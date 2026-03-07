Κικίλιας: Προτεραιότητα ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – «90 ναυτικοί και δεκάδες ελληνόκτητα πλοία στην περιοχή»

Την ανάγκη ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», σε μια περίοδο όπου η ένταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών οργανώνει σταδιακά την επιστροφή των Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας ειδικές πτήσεις καθώς ανοίγουν εκ νέου ορισμένα αεροδρόμια και επιτρέπονται περιορισμένες αεροπορικές μετακινήσεις.

«Βλέπετε ότι δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών σταδιακά, καθώς ανοίγουν σιγά-σιγά κάποια αεροδρόμια και επιτρέπονται κάποιες πτήσεις, με ειδικές πτήσεις την επιστροφή των ανθρώπων που θέλουν στην πατρίδα», ανέφερε.

Έλληνες ναυτικοί και πλοία στην περιοχή

Ο υπουργός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους Έλληνες ναυτικούς που εργάζονται σε πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνόκτητα πλοία και βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με στοιχεία του Θαλάμου Επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην περιοχή περίπου 90 Έλληνες ναυτικοί, ενώ συνολικά 172 πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνόκτητα δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη ζώνη.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, δέκα πλοία βρίσκονται αυτή τη στιγμή εντός των Στενών του Ορμούζ, μιας από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως.

«Πρώτα απ’ όλα η ασφάλεια των ναυτικών μας, των ανθρώπων μας», τόνισε χαρακτηριστικά.





Ανησυχία για την πορεία των τιμών πετρελαίου

Αναφερόμενος στις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι ενδεχόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς τιμές ενέργειας.

Όπως είπε, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, αν τα Στενά παραμείνουν κλειστά για έναν μήνα, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τους τομείς που θα χρειαστούν στήριξη σε περίπτωση παρατεταμένης κρίσης.

Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ακτοπλοΐα, που αφορά άμεσα μεγάλο αριθμό πολιτών και νησιωτικών περιοχών.

Αναφορά στην παρουσία ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο

Ο υπουργός Ναυτιλίας σχολίασε επίσης την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι δύο ελληνικές φρεγάτες και δύο ζεύγη μαχητικών αεροσκαφών F-16 βρίσκονται στο νησί για την ενίσχυση της ασφάλειας.

«Όλοι οι Έλληνες αισθανόμαστε υπερήφανοι βλέποντας δύο φρεγάτες μας και δύο ζεύγη F-16 να βρίσκονται στην Κύπρο για να προστατεύσουν την ασφάλεια του νησιού», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στη σταθερότητα της περιοχής, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διαλόγου ακόμη και σε περιόδους έντασης.





«Ο κόσμος μπαίνει σε περίοδο κρίσεων»

Απαντώντας σε δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα σχετικά με τον πύραυλο που έπληξε την Κύπρο, ο υπουργός δήλωσε ότι δεν υπάρχει σχετική ενημέρωση πως επρόκειτο για πλήγμα που είχε στόχο τη Σούδα.

«Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ο πλανήτης έχει μπει σε μια εποχή κρίσεων και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, οργανωμένοι και μετρημένοι σε αυτά που λέμε», σημείωσε.

Τέλος, αναφερόμενος στη διεθνή στάση των χωρών της Ευρώπης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα διατηρεί ισχυρές στρατηγικές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ παράλληλα παραμένει ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κάθε χώρα να ακολουθεί τη δική της πολιτική στις διεθνείς εξελίξεις.

