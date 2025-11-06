Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες

Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη

Κίλι Σφακιανάκη: Οι τελευταίες της επιθυμίες
06 Νοέ. 2025 19:43
Pelop News

Η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του γνωστού τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, άφησε την τελευταία της πνοή την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, έπειτα από μακροχρόνια μάχη με προβλήματα υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Κίλι είχε εκφράσει εγγράφως την επιθυμία της να αποτεφρωθεί, ενώ είχε καθορίσει και τα τραγούδια που ήθελε να ακουστούν κατά την τελετή αποχαιρετισμού της.

Η αποτέφρωση έχει προγραμματιστεί για το μεσημέρι του Σαββάτου, με την τελετή να περιλαμβάνει αγαπημένα αγγλικά τραγούδια της Κίλι, τα οποία θα παιχτούν στο πιάνο, όπως είχε ζητήσει. Η Κίλι Σφακιανάκη, η οποία πάλευε με τη νόσο του Πάρκινσον για χρόνια, αντιμετώπιζε σοβαρά κινητικά προβλήματα, με την κατάστασή της να επιδεινώνεται δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Το βράδυ της Κυριακής, η νοσηλεύτρια που τη φρόντιζε ενημέρωσε την κόρη του ζευγαριού για την κρίσιμη κατάστασή της. Η Κίλι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ασκληπιείο Βούλας χωρίς σφυγμό. Παρά τις παρατεταμένες προσπάθειες ανάνηψης από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δεν κατέστη δυνατό να ανακτήσει τις αισθήσεις της.

Η Κίλι Σφακιανάκη αφήνει πίσω της μια κληρονομιά αγάπης και στήριξης προς την οικογένειά της, με την τελετή της αποτέφρωσης να αποτελεί την τελευταία της επιθυμία για έναν αποχαιρετισμό γεμάτο μουσική και συγκίνηση.
