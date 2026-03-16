Κιμ Γιονγκ Ουν: Παρακολούθησε με την κόρη του δοκιμή πυραυλικών συστημάτων

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν εμφανίστηκε το Σάββατο μαζί με την κόρη του σε νέα δοκιμή οπλικών συστημάτων, καθώς η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε σε εκτόξευση πολλαπλών πυραύλων προς την ανατολική θάλασσα. Η παρουσία της Κιμ Τζου Ε στο πλευρό του σε ακόμη μία στρατιωτική εμφάνιση επαναφέρει τα σενάρια ότι προορίζεται για πιο κεντρικό ρόλο στο καθεστώς τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο KCNA, ο Κιμ παρακολούθησε άσκηση με πραγματικά πυρά κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν 12 εκτοξευτές πολλαπλών πυραύλων διαμετρήματος 600 χιλιοστών. Η Βόρεια Κορέα υποστήριξε ότι τα βλήματα έπληξαν στόχους στην ανατολική θάλασσα με πλήρη ακρίβεια και παρουσίασε τη δοκιμή ως επίδειξη των «τακτικών πυρηνικών» δυνατοτήτων της.

Την ίδια ημέρα, ο στρατός της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι εντόπισε περίπου 10 βαλλιστικούς πυραύλους να εκτοξεύονται από περιοχή κοντά στην Πιονγκγιάνγκ προς τα ανατολικά, σε απόσταση περίπου 350 χιλιομέτρων. Η Σεούλ χαρακτήρισε την ενέργεια πρόκληση που παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απαγορεύουν στη Βόρεια Κορέα δραστηριότητες με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το μήνυμα του Κιμ

Κατά το KCNA, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως η άσκηση είχε στόχο να δείξει στους αντιπάλους της χώρας τη δύναμη των συστημάτων αυτών μέσα σε ακτίνα 420 χιλιομέτρων. Όπως μετέδωσε το Reuters, ανέφερε ότι εάν το συγκεκριμένο όπλο χρησιμοποιηθεί, η στρατιωτική υποδομή του αντιπάλου μέσα στην εμβέλειά του «δεν θα επιβιώσει ποτέ».

Η συχνή παρουσία της κόρης του

Η κόρη του Κιμ, που θεωρείται ευρέως πως είναι η Κιμ Τζου Ε, εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα σε δημόσιες στρατιωτικές και κρατικές εκδηλώσεις από το 2022 και μετά. Αναλυτές που επικαλείται το AP σημειώνουν ότι η επαναλαμβανόμενη παρουσία της σε δοκιμές όπλων και μεγάλες επιδείξεις ισχύος τροφοδοτεί τις εκτιμήσεις ότι προβάλλεται σταδιακά ως πιθανή διάδοχος, αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το καθεστώς.

Η χρονική συγκυρία

Η νέα δοκιμή πραγματοποιήθηκε ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις ΗΠΑ–Νότιας Κορέας, τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ καταγγέλλει συστηματικά ως πρόβα εισβολής. Το Reuters και το AP σημειώνουν ότι τέτοιες ασκήσεις συχνά συνοδεύονται από νέες επιδείξεις στρατιωτικής ισχύος από τη Βόρεια Κορέα.

Τι δείχνει η νέα εμφάνιση

Η εικόνα που επιχειρεί να περάσει η Πιονγκγιάνγκ είναι διπλή: από τη μία, να προβάλει την ετοιμότητα και την αποτρεπτική ισχύ του οπλοστασίου της· από την άλλη, να ενισχύσει τον συμβολισμό γύρω από την οικογενειακή συνέχεια της ηγεσίας. Η νέα δημόσια εμφάνιση του Κιμ Γιονγκ Ουν δίπλα στην κόρη του εντάσσεται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, σε μια περίοδο που η ένταση στην κορεατική χερσόνησο παραμένει αυξημένη.

